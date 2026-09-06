三大法人上周都買哪些ETF？這檔主動式狂掃46萬張、高股息也進前十

上周台股上漲0.4%，收在46,551點。觀察三大法人ETF買盤，可以發現除了正2、主動式，高股息也成了加碼主力，有三檔，還有一檔債券ETF也進榜，操作上資金也有轉進偏防禦型的ETF。上周三大法人買超最多的ETF主動統一升級50（00403A），高達46萬張，其次是國泰永續高股息（00878）有13,4萬張，第三名是主動富邦台灣龍耀（00405A），也有11.3萬張。

上周三大法人買超第四至第十名ETF為群益臺灣加權正2、元大台灣50正2、主動凱基台灣、元大高股息、群益ESG投等債20+、元大台灣價值高息，以及凱基台灣TOP50。前五名的買超張數都逾10萬張，買超前十名之中就有三檔主動式ETF、三檔高股息，也有二檔正2。

統一投信投研團隊表示，美國製造業雖因缺料而逐步降溫，但服務業景氣強勁，為經濟穩健的重要支撐。近期美國財政部擴大債券回購規模，有利壓低美債殖利率，對股市風險偏好為利多。根據最新企業財報及展望，全球五大雲端服務商資本支出仍呈現上修趨勢，顯示AI供不應求，且需求能見度已展望至2028年，有望帶動台股相關供應鏈獲利長紅。出口熱絡使台灣經濟保持高速成長，多家機構陸續調升今年經濟成長預期，使台股後市表現不淡。

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