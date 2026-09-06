主動式ETF不只買AI了！緯穎加碼近萬張奪冠 傳產5檔殺進前十

主動式ETF規模今年來大幅成長，其中光是台股主動式ETF規模已經逾8,000億元，主動式ETF加碼標的也成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，緯穎（6669）獲得9,840張加碼榮登第一，其次是遠東新（1402）7,040張，第三名的長榮航（2618）有5,919張。

加碼四到十名分別是遠東銀（2845）、上海商銀（5876）、亞泥（1102）、南亞（1303）、興富發（2542）、國泰金（2882），以及京元電子（2449）。產業來看，主動式ETF加碼明顯不再以電子股為主，也分散到傳產與金融，光是傳產股就有五檔、占了一半，且金融股也占了三檔。

聯博投信指出，展望第4季，台股旺季行情仍值得期待。從歷史經驗觀察，過去五年台股第3季上漲機率僅20%，平均下跌約1.0%；反觀第4季，過去五年呈現全數上漲，平均漲幅達7.7%4。聯博投信副總經理林炳魁分析，在AI長期成長趨勢延續、企業獲利維持成長動能下，第4季基本面可望為台股提供支撐；然而，隨著指數位處相對高檔，產業與個股表現分化可能持續，主動選股的重要性也將進一步提升。

林炳魁表示，台灣作為全球AI供應鏈的關鍵樞紐，仍將是AI產業升級及資本支出擴張的重要受惠市場。面對第4季投資契機，主動聯博動能50ETF（00404A）將持續透過主動選股掌握AI核心供應鏈龍頭企業，同時搭配金融、消費與醫療等非電子配置降低波動，並運用掩護性買權策略增加潛在收益來源。在掌握台股長期成長契機之餘，也為投資組合增添收益與應對市場波動的彈性。

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