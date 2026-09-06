逾 408萬人都賺錢 11檔台股 ETF 創高

台股周線收紅，台股ETF績效紅通通，統計94檔台股ETF中，就包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、統一台灣高息動能（00939）、元大台灣高息低波（00713）等11檔收盤創新高，統計逾408萬投資人都賺錢。

這11檔台股ETF中，包括00919、0056、00939、00713、00907等都是台股高息型ETF，讓投資人穩健投資又息利雙收，其中，00919已經是連續九天創新高，甫公告第14次配息1.1元續創配息金額新高，連續14季維持年化配息率10%以上高配息政策，讓投資人息利雙收，想參與本次除息的投資人最晚須在9月15日買進。

群益投信台股ETF研究團隊表示，面對大盤震盪，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，因發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，隨著AI商機不斷擴大，預估台股今年盈餘增速與下半年企業營運上修循環未變，將成為台股成長背後最重要的支撐。投資人可持續定期定額，以參與中長期多頭行情。此外，也可持有金融股比例高的台股高息ETF，以長期存股投資目的為前提下，投資人都可逢低分批布局或是續抱。

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