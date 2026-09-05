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重量級ETF換股 0050成分股新增藥華藥

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
重量級ETF成分股季度調整出爐。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
重量級ETF成分股季度調整出爐。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

重量級ETF成分股季度調整出爐。共同追蹤臺灣50指數的市值型ETF-元大台灣50（0050）、富邦台50此次成分股一增一刪，新增藥華藥、刪除世芯-KY；至於「小台積」富邦科技成分股亦為一增一刪，新增晶豪科、刪除新唐。相關成分股變動將自18日交易結束後生效，亦即自21日起生效。

臺灣指數公司昨（4）日公告富時羅素系列指數季度調整結果，包含臺灣50、臺灣中型100、臺灣資訊科技等指數，如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以候補名單遞補。此次指數調整牽動的四檔台股ETF，合計規模達3兆元。

富時羅素系列指數季度調整結果
富時羅素系列指數季度調整結果

其中，追蹤臺灣50指數的元大台灣50和富邦台50成分股新增藥華藥，因其總市值排名上升至第40名以上；刪除世芯-KY。

臺灣中型100指數這回新增、刪除各四檔成分股，追蹤指數的是元大中型100 ETF，新增四檔為世芯-KY、晶豪科、聯友金屬-創、沛爾生醫-創，其中世芯-KY因此次定期審核自臺灣50指數中刪除，因此轉入臺灣中型100指數成分股；聯友金屬-創因總市值排名升至第130名以上，因此入列；刪除四檔為台灣精銳、新唐、藥華藥、大同，除藥華藥因進入臺灣50指數外，其餘三檔因總市值排名下降至第171名以下，因此被剔除。

臺灣資訊科技指數成分股新增、刪除各一檔，納入晶豪科，刪除新唐；追蹤此指數的是富邦科技。

相關ETF成分股增刪將牽動個股股價，被剔除個股股價往往承壓。統計至昨日，元大台灣50、富邦台50分別持有世芯-KY各約1,821張、350張，合計持有約2,171張；富邦科技則持有新唐335張，屆時將隨指數調整生效而被動剔除。

富邦科技經理人洪珮甄表示，台灣科技產業基本面與AI長線成長趨勢未變，半導體仍是支撐盤面的核心。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050 藥華藥 成分股

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