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符合預期！台灣50成分股一進一出 藥華藥入列

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

重量級ETF季度調整出爐！同樣追蹤臺灣50指數的市值型ETF-元大台灣50（0050）、富邦台50此次一進一出，符合市場預期；至於「小台積」富邦科技同樣也是一進一出。

臺灣指數公司4日公告富時羅素系列指數季度調整結果公告，包含臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數等指數審核結果，相關成分股納入及刪除之變動將自9月18日（星期五）交易結束後生效，亦即自9月21日（星期一）起生效）。如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

其中，追蹤臺灣50指數的元大台灣50和富邦台50成分股將新增藥華藥；刪除世芯-KY。

追蹤臺灣中型100指數的元大中型100則新增及刪除各四檔，納入世芯-KY、晶豪科、聯友金屬-創、沛爾生醫-創；刪除台灣精銳、新唐、藥華藥、大同。

追蹤臺灣資訊科技指數的富邦科技新增及刪除各一檔，納入晶豪科；刪除新唐。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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臺灣50指數成分股新增藥華藥、刪除世芯-KY

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