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算力即國力、電力即算力！黃仁勳五層蛋糕成真 009831十月開募

聯合新聞網／ 綜合報導
009831將黃仁勳「AI五層蛋糕」架構首度實體化，聚焦AI資料中心帶動的10倍耗電商機，透過橫跨電力至應用的完整布局，搶攻AI2.0基礎設施投資紅利。記者曾原信／攝影
009831將黃仁勳「AI五層蛋糕」架構首度實體化，聚焦AI資料中心帶動的10倍耗電商機，透過橫跨電力至應用的完整布局，搶攻AI2.0基礎設施投資紅利。記者曾原信／攝影

隨著AI技術從單純的聊天機器人，快速演進至企業級AI Agent與自動化應用，全球科技巨頭的資本支出正以驚人速度擴張。然而，市場的焦點已逐漸從「誰能做出最強的模型」轉移至「基礎設施能否支撐龐大的運轉需求」。為了解決AI發展面臨的能源與變現挑戰，富蘭克林華美投信推出「核心AI電力算力ETF」（009831），將於10月5日至10月8日展開募集，並預計於10月29日掛牌。

009831首度將輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提出的「AI五層蛋糕」概念實體化，為投資人提供一窺AI全產業鏈的結構性視角。

趨勢解析：黃仁勳的「AI五層蛋糕」與電力瓶頸

今年3月，輝達執行長黃仁勳在官方部落格發表了《AI is a 5 Layer Cake》一文，明確指出AI並非單一技術突破，而是一套由下而上堆疊的五層基礎建設：能源、晶片、基礎設施、模型與應用，任何一層發生斷鏈，上層的應用便無法順利運行。

電力已成科技擴張的硬傷

AI的耗電量正以倍數成長。據統計，單次Gemini查詢耗電量約為傳統Google搜尋的10倍，而未來的代理型AI（AI Agent）耗電量更將暴增6倍。相較於晶片可以快速量產，電廠的建設週期動輒7至10年，這使得「底層的電」正式成為AI發展的最大瓶頸。

FT核心AI電力算力(009831)基金經理人江明鴻認為，AI產業表面上由晶片、伺服器及模型主導，但其背後仍離不開穩定的能源供應，「算力即國力，電力即算力。」從電網建設、半導體廠房，到雲端機房及AI資料中心，電力設備都成為科技產業擴張不可忽視的一環。

009831獨特選股邏輯：精準拆解「AI純度」

有別於市面上將電力混入公用事業或泛科技股的ETF，009831在選股與權重設計上具備高度的特殊性與針對性。

採用最細緻的產業分類

FactSet RBICS Level 5/6 篩選

不依賴傳統的大分類，而是採用最精細的次產業分類，將「為AI擴產的電力」與「一般民生用電」嚴格區分，確保成分股具備極高的AI受惠純度。

黃金比例跨層布局

將資金精準分配於四大領域，包含電力供應鏈（40%）、AI硬體（20%）、AI軟體（20%）與AI應用（20%）。

分散風險機制

設定單一持股上限10%，避免將成敗押注於單一明星個股，並採不配息設計，讓股息滾入淨值創造長期複利。

009831與市場現有AI／電力ETF比較表

比較項目009831一般泛AI ETF一般電力基建 ETF
涵蓋層次完整五層（能源至應用）多集中於晶片與模型（2-4層）僅限能源與基建（1-3層）
電力權重固定配置40%權重極低或無配置100%集中於公用事業
選股邏輯RBICS Level 5/6 精細分類傳統科技與半導體分類傳統公用事業分類

資料來源：本文研究整理

隨著AI基礎建設的第一波硬體投資逐漸到位，市場正快速邁向「AI投資2.0」階段。這個階段的核心命題在於：解決能源瓶頸，並實現應用變現。對於尋求中長期資本增值的投資人而言，跳脫單一晶片思維，從整條供應鏈的底層電力到頂層應用進行全方位布局，將是掌握未來5至10年AI長線趨勢的關鍵策略。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009831FT核心AI電力算力 ETF 黃仁勳 富蘭克林華美投信 輝達

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