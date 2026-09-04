00918配息1.75元還能買？孫太：先看懂高股利、歷史填息率2大關鍵

大華優利高填息30（00918）這次配1.75元很吸睛，長期持有更該看懂它的「高股利率＋歷史填息率」選股邏輯。

這幾天不少高股息ETF陸續公布配息之後，留言區每天都很熱鬧。

有人問：「現在是不是高點？」

也有人說：「我一直想等它跌下來再買，結果一直漲不等我」

不然就是問：「多久會填息？」

「下次還能配這麼多嗎？」

如果一檔ETF準備抱三年、五年，甚至更久，比起每天猜高低點，我認為更重要的是：你到底知不知道，自己為什麼買它？

而這個問題，就要回到00918本身的選股邏輯，在篩選成分股時，最核心的條件包含：「高股利率」和「歷史填息率」。（白話一點就是，不要只有領得到股息，也看看公司過去有沒有能力，把除息留下來的缺口慢慢走回去。）

因為有些股票殖利率看起來很高，不一定代表公司突然變得更好，有時只是股價短期跌了一段，殖利率自然就變漂亮。

但你有沒有想過，萬一只是曇花一現呢？

被動式ETF本身有一個最重要的特色是「規則先寫好，再按照規則走。」

不是今天覺得A很熱門就多買一點，明天又突然覺得B比較好。

「被動式ETF」背後有一套事先設定好的指數規則，到了固定時間，就按照條件重新篩選、調整成分股，降低許多不必要的人為干擾。

投資最難的，往往不是不知道該買什麼，而是市場每天漲漲跌跌，今天漲了，覺得什麼都好可明天跌了，又開始懷疑自己是不是買錯了？

那00918的選股邏輯 績效如何？

實話說，確實非常亮眼。

之前換掉的國巨賣得非常漂亮，成本200多，賣在1100元附近，今天（9/4）的股價是562元。

再來看看這次新增成分股績效

前五大新增成分股報酬統計至9/4全部維持正數（例如：緯穎 +47%、第一金+16%、彰銀+13%、兆豐金+7%、永豐金+8%)

可見00918的選股邏輯，確實有他獨到之處。

因此，如果你／妳問孫太

「明天到底會不會漲？」或者「現在買會不會太高？」這類問題。

我反而想請你/妳先回答自己三個問題：

1.當初買進的理由，現在還在不在？ 2.你講得出它的選股邏輯嗎？ 3.持有到現在，有沒有符合你當初設定的投資目的？

結論

誠如巴菲特說的「如果你不願意持有一檔股票十年，那就連十分鐘都不要持有。」

我一直認為，買什麼不是最重要，真正重要的是，要清楚知道自己為什麼而買。

因為只有你／妳看懂自己持有的是什麼，當市場漲跌時，才不會一次又一次懷疑自己的選擇。

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