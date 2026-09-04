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高股息、市值型ETF怎麼選？配息10％不等於賺10％ 差別一次看懂

聯合新聞網／ 綜合報導
高股息ETF與市值型ETF各有不同特色，前者提供定期現金流，後者更著重長期資產成長，投資人仍應從總報酬與自身需求評估。圖／聯合報系資料照片
高股息ETF與市值型ETF各有不同特色，前者提供定期現金流，後者更著重長期資產成長，投資人仍應從總報酬與自身需求評估。圖／聯合報系資料照片

高股息ETF市值型ETF該選誰，一直是投資人熱門話題。從長期累積資產來看，市值型ETF在部分長期區間的含息總報酬較有優勢，但高股息ETF依舊吸引大批投資人，原因不只在績效，還有一個很現實的問題：你抱不抱得住

最大的差別就是「現金有沒有進帳」

市值型ETF即使帳面持續增值，需要用錢時仍得自己賣出持股；高股息ETF則會定期配息

雖然配息不是額外多賺一筆錢，除息後淨值也會反映，但對不少投資人來說，「賣股票換現金」和「股息自動入帳」，感受就是不太一樣。

高股息少了「何時賣股」煩惱

這也是高股息ETF受到退休族、自由工作者或需要現金流族群青睞的原因。

生活費每個月都要繳，若全部持有市值型ETF，就得自己決定何時賣、賣多少，遇到股市大跌時更容易猶豫；高股息ETF定期提供現金流，某種程度也省下「到底要不要賣股票」的煩惱。

配息10%不等於賺10%

不過，高股息最容易出現的迷思，就是把「配得多」直接當成「賺得多」。例如年化配息率10%，並不代表真的多賺10%，真正比較投資成果，還是得把股價漲跌與配息一起算，也就是看「總報酬」。

此外，配息還可能涉及所得稅、健保補充保費等成本，不能只看配息數字選ETF。

因此，高股息與市值型ETF不一定非得分出輸贏...還在累積資產的人，可能更在意長期總報酬；需要生活費或偏好穩定現金流的人，高股息也有它的吸引力。

投資最後比的不只是誰帳面績效最高，而是哪一套方法能讓自己長期抱得住、持續投資。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

市值型 ETF 配息 高股息

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