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高股息真較有安全感？她棄0050改抱00919、00929…掀「配息VS總報酬」論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享自己比起0050，更偏愛00919、00929等高股息ETF帶來的現金流安全感，也引發Dcard討論「配息」與「總報酬」該如何取捨。中央社
網友分享自己比起0050，更偏愛00919、00929等高股息ETF帶來的現金流安全感，也引發Dcard討論「配息」與「總報酬」該如何取捨。中央社

高股息ETF和市值型ETF，到底哪一種比較適合長期投資？一名網友在Dcard分享，自己過去常看到不少人推薦元大台灣50（0050），靠長期資本成長累積資產，退休後再慢慢賣股換現金，但實際投資後卻發現，這套方式並不太適合自己的個性。

原PO坦言，對她而言，帳面上即使累積一大筆資產，仍然少了一點「真的有錢進來」的感覺，因此比起單純追求市值成長，她更喜歡定期看到配息入帳的現金流，後來陸續買進群益台灣精選高息（00919）與復華台灣科技優息（00929）。她也提到，00919今年表現讓自己失望，相較之下更滿意00929近期的績效表現。

文章曝光後，高股息支持者相當有共鳴，有人直言「看錢進來很舒壓」，也有人分享曾在待業期間，靠每月股息支應部分生活開銷，認為固定現金流確實能帶來心理上的安全感。另有網友採取折衷方式，同時定期投入0050與高股息ETF，不把資金全部押在單一策略。

不過另一派則提醒，配息多並不等於投資報酬一定比較高。ETF配息後，資產淨值原則上也會反映除息，因此評估績效時不能只看「領了多少股息」，還要把股價漲跌與配息一起計算，也就是觀察「總報酬」。如果處在資產累積期，頻繁把現金配出來後又重新投入，也可能增加稅負、交易成本或再投資上的麻煩。

這場討論也點出高股息與市值型ETF最大的差異之一：前者偏向把部分投資成果轉成現金流，後者則更著重資產持續留在市場成長。兩種方式並沒有絕對輸贏，真正該比較的不是「今年誰配得多」，而是長期總報酬、風險、現金流需求，以及投資人是否真的能在市場震盪時繼續抱得住。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 報酬 安全感

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