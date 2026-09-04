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00406A盤整時最佳防守武器？小童點「年化收益上看10.5%」：但恐有單邊賣飛風險

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
00406A以現股成長結合掩護性買權策略，鎖定台股高檔震盪行情，兼顧月配息與權利金收益，但若遇單邊大漲仍可能少賺。 聯合報系資料照
00406A以現股成長結合掩護性買權策略，鎖定台股高檔震盪行情，兼顧月配息與權利金收益，但若遇單邊大漲仍可能少賺。 聯合報系資料照

台灣ETF市場持續進化，不再侷限於傳統股利與資本利得兩種收益模式。

中信投信新募集的主動式ETF「00406A」，以10元親民價發行並採月配息機制，最大亮點在於首度將「掩護性買權（Covered Call）」策略導入主動式ETF運作。

財經Youtuber小童分析指出，00406A透過現股成長搭配選擇權防守，在台股高檔震盪之際，不僅能創造第三條現金流來源，預估整體年化收益率更有機會達到5.5%至10.5%區間。

小童表示，傳統ETF多以純股票投資為主，收益高度依賴現金股利或資本利得；相較之下，00406A採取「股票成長＋選擇權防守」的複合架構。

其核心規範至少保留70%以上資金配置於精選現股，其餘0%至25%則視市場位階靈活布局賣出買權（Call）以賺取權利金。

這項策略在個股飆漲後陷入盤整或漲勢鈍化時尤具優勢，領取的權利金不僅能直接分配給投資人充實現金流，亦能逢低加碼攤平持股成本。

更重要的是，選擇權權利金收入目前免課個人綜合所得稅與二代健保補充保費，具備隱含的稅務成本優勢。

在選股機制上，00406A透過產業總體面、基本面及動能操作三道濾網把關。

首先鎖定與台股加權指數高度連動的「外銷訂單指標」，依訂單年增率、近月趨勢及規模篩選具成長潛力的主流產業。

次級篩選則聚焦連續配息成長、高股東權益報酬率（ROE）、強勁現金流及低財務槓桿的優質企業。

最後輔以動能指標精準捕捉個股起漲點，歷史選股邏輯有機會網羅聯發科、智邦及國巨等強勢指標股。

針對投資人最關心的收益表現，小童試算，若選擇權部位25%全額運作，常態下可替投資組合額外貢獻2.5%至6%的年化收益率，加計剩餘75%股票部位約4%至6%的潛在表現，整體預估收益率約落在5.5%至10.5%之間。

不過小童也特別示警，掩護性買權若遇指數單邊猛烈噴出，將面臨少賺的機會成本。

此外，權利金收益易受隱含波動度與剩餘天數波動影響，最終績效仍高度考驗經理人進出場的擇時操盤功力，投資人宜持續追蹤首次配息評價後的實際表現。

◎本文獲 小童 x Happy Trading Life 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 選擇權

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