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009826掛牌以來天天遭自營商拋售？真相曝光：是散戶買氣太旺

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
009826連日呈現自營商大額賣超，市場分析點破造市商「低買高賣」的流動性提供原則，溢價引發的套利行為正是滿足投資人強勁買氣的正常運作。圖／聯合報資料照片
009826連日呈現自營商大額賣超，市場分析點破造市商「低買高賣」的流動性提供原則，溢價引發的套利行為正是滿足投資人強勁買氣的正常運作。圖／聯合報資料照片

昨天有留言問到貝萊德世界股票（009826）每天自營商都賣超這麼多，這樣正常嗎？

的確如圖，從上市以來，每天都賣超，而且數量相當大，大概每天成交量的7成都是自營商在賣。

但這是正常，因為這部分不是自營商看空，而是因為自營商作造市單讓散戶買，散戶買氣高，自營商就賣得多，且因為溢價，同時可以用淨值申購來作套利。

賣超很正常，但比較少見的，是自營商竟然幾乎沒有避險買單，例如：9月3日，竟然買入是零。（當然這僅代表在市場上沒買，還是有申購）

一般來說，作造市會有買單和賣單，散戶要買時用賣單，散戶要賣時用買單，所以自營商應該買賣單都會成交。

但可能因為009826 常常溢價，造市商的買單價格較低，要賣的人都賣給其他掛較高價想買的散戶了，所以造市商就很少真的買到。

總之，這個狀況，代表的是009826 發行以來，始終是持續買進的力道遠強於賣出，造成溢價，所以自營商會一直賣給散戶，一直申購套利，也使得規模能持續擴大。

P.s今天開盤難得出現折價，不知狀況會不會有些不同。

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF 散戶 自營商 溢價

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