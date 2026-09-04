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月薪4萬也能存到700萬！工程師靠科技ETF翻身 今年配息上看80萬

聯合新聞網／ 綜合報導
月薪約4萬元的科技業工程師，從31歲僅30萬元存款開始投資科技型ETF，6年後總資產累積至700多萬元，今年全年配息預估達80萬元。（記者余承翰／攝影）
月薪約4萬元的科技業工程師，從31歲僅30萬元存款開始投資科技型ETF，6年後總資產累積至700多萬元，今年全年配息預估達80萬元。（記者余承翰／攝影）

月薪4萬元，靠自己投資真的有機會累積到700萬元？理財自媒體「想退休的莎莉」分享一名科技業工程師粉絲的投資故事，從31歲時存款只有約30萬元，一路累積到現在700多萬元資產，讓她直呼相當勵志。

這名工程師31歲時，銀行存款僅約30萬元，後來開始意識到儲蓄與投資的重要性。

由於自己就在科技產業工作，對產業相對熟悉，因此決定把資金集中投入科技型ETF，正式開始自己的投資計畫。

這一路當然也不是只漲不跌...幾年下來，他同樣遇過市場震盪與股災，但並沒有因為下跌就恐慌賣股，反而持續投入，遇到低點時也繼續買進。

到了2026年、投資進入第6年，手中的科技型ETF已累積超過100張，總資產也一路來到700多萬元。

不只資產增加，配息也開始變得相當有感。這名工程師2026年初已實際領到20萬元配息，依照下半年的配息公告估算，預計還能再領約60萬元，等於今年全年配息有望累積至80萬元。

莎莉認為，這700多萬元並不是突然冒出來的，而是靠著多年持續存股、留在市場並慢慢累積部位換來的成果。月薪4萬元也不代表一輩子的財富只能被薪水限制，只要做好收支分配、找到適合自己的投資工具，再把時間與複利拉長，即使起點不高，小資族距離千萬資產也未必像想像中那麼遙遠。

◎本文獲 想退休的莎莉 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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