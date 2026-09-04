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00918、00915同期掛牌走勢分歧！前者原始股東領回近11元 棒棒：已經很久沒買後者

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
同樣9月除息的00918與00915表現分歧，00918本季配息與累積領息都明顯領先，長抱原始股東幾乎回本，填息效率也優於00915。記者杜建重／攝影 杜建重
同樣9月除息的00918與00915表現分歧，00918本季配息與累積領息都明顯領先，長抱原始股東幾乎回本，填息效率也優於00915。記者杜建重／攝影 杜建重

大華優利高填息30（00918）和大華優利高填息30（00915）同樣在9月登場除息，如果光看2檔發行價格與掛牌時間，兩者極為接近，但這次除息開牌的數字卻拉出了相當顯著的差距：

00918本季拋出1.75元（依9/3股價計算、單次殖利率4.9%），而00915本季為0.6元（依9/3股價計算、單次殖利率1.9%）。

每持有10張，光是這一季的領息金額就相差了11,500元。

若以兩檔15元發行價計算，當初IPO就申購的人，00918加上這次配息後，累積配息高達10.86元，離投入本金只差4.14元；00915累積為7.48元，距離本金還有一半的路要走（還差7.52元）。

在填息速度方面，00918歷史平均填息天數為97.3天（中位數30天）；00915雖然中位數表現也不錯（20.5天），但平均填息天數受到前幾次震盪影響拉長至111.5天。

我當初幫老媽配置的是00915，中途一度因為配息不穩定又縮水、加上帳面綠綠不美麗想轉換掉，但考量先以領息為主，不續存、改投入其他標的，就暫時擱置到現在，隨著今年股價上揚，損益也轉紅，就持續存放。

而我自己當初配置現金流是選擇00919+00713，穩穩的又高配息也很不錯，也很滿意，沒想到這次00918竟然放大招，恭喜那些長久持有的朋友。

◎本文獲 棒棒的理財失控週記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF

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