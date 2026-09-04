00919、0056、00878用109萬月領萬元股息！年化殖利率破11% 杉本曝3檔合理價

高股息ETF配息持續改寫新紀錄，00919單季配息拉升至1.1元，0056與00878亦分別繳出1.35元與1.01元亮眼成績。

面對市場熱烈討論，財經Youtuber杉本分析指出，挑選高股息ETF已不能僅聚焦單季配息高低，投資人應同步檢視成分股的資本利得成長力道、可分配收益續航力，以及長期股息回本週期。

杉本觀察，00919受惠成分股如國泰金等走強，近一季股價勁揚7.26%，在三大高股息ETF中領先；若將時間拉長至今年，00878漲幅達77.65%、0056上漲69.62%、00919亦有65.53%，顯示在AI與科技類股權重拉高下，高股息ETF已展現兼具市值型成長與現金流的特質。

針對投資人擔心的續航力，經計算目前三檔ETF可分配收益皆充足：00919達3.455元、00878達3.741元、0056更達6.327元，扣除本季配息後，皆具備穩定配息三至四季的能力。

在退休現金流配置上，杉本試算，若以打造「每月1萬元」被動收入為目標，可建構跨月配息組合：

買入10張00919（約32.1萬元）、10張00878（約33.3萬元）及8張0056（約43.9萬元），合計總本金約109.3萬元，每年可創造約12.7萬元現金流，組合實質殖利率高達11.62%。

若目標調升至「月領3萬元」，總投入本金則需約327.9萬元。

針對存股族在意的二代健保補充保費，杉本提醒，單次給付達2萬元需扣費，但關鍵在於「54C股利或盈餘所得」佔比。

以近期資料來看，00878配息中54C僅佔9.9%，換算持有不超過200張（約663.6萬元）皆免扣費；0056的54C佔34.96%，門檻約為42張（約229.3萬元），兩檔主要配息來源均為免扣費的財產交易所得。

最後在回本週期與進場價位方面，杉本強調，若以近一年平均配息客觀計算，00919回本期約9.34年，0056與00878約需13.4年。

若以合理價值評估，00919合理價約27.5元、00878為26.8元、0056落在46.5元，目前三者市價皆已略高於合理區間，建議投資人分批布局並保留現金水位，避免在大盤震盪回檔時過度承擔風險。

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