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00919七月逆勢漲0.68%！年化衝13.77% 棒棒：5成金融＋3成AI超強防禦

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
00919最新配息升至1.1元，年化配息率達13.77%，且成立以來配息逐步墊高，累積配息9.83元，7月在股災中仍因金融與AI配置展現防禦力。 圖／聯合報系資料照片
00919最新配息升至1.1元，年化配息率達13.77%，且成立以來配息逐步墊高，累積配息9.83元，7月在股災中仍因金融與AI配置展現防禦力。 圖／聯合報系資料照片

爽翻囉！00919股價和配息都創新高，不到30張月領1萬，不僅幫我加薪，還幫我「調薪」！

00919最新配息出爐，每股1.1元，依照公告日收盤價31.96元計算，單次殖利率約3.44%，換算年化配息率約13.77%。

如果想參與這次除息，最後買進日是9/15，10/15就可以收到這次的入息。

對於有在做現金流配置的人來說，這次高配1.1元，真的很有感。

不過，比起單純看「這一次配多少」，我更想帶大家回頭看：00919這幾年的配息，到底發生了什麼變化？為什麼會把00919放進現金流工具組合？

配息逐步墊高 就像幫自己的現金流「加薪」

如果把00919成立以來的歷次配息拉出來看，會發現它的配息水準從早期的0.54元、0.78元、1元到現在的1.1元一路穩健成長，這其實很像在幫自己的現金流「加薪」。

我們平常工作薪水增加，叫加薪；投資也是一樣，如果持有的張數沒有增加，但每股配息水準提高了，那麼同樣一張ETF，所產生的現金流也跟著增加。

這就是我很喜歡用「加薪」來形容高股息投資的原因，如果是透過不同高股息ETF去建立自己的現金流工具組合，這種感受會更加明顯。

配得高、也配得有紀律

很多人看到高股息ETF，第一個問題就是：「到底配多少？」

但如果是拿來做現金流配置，有件事情非常重要：配息能不能維持相對穩定的節奏？

因為對真正有現金流需求的人來說，最怕的不是某一季少一點，而是原本預期的現金流突然出現很大的缺口。

尤其如果你已經把不同ETF的除息月份錯開，組成自己的現金流工具組合，那麼每一季能不能維持相對有紀律的配息，就會變得非常重要。

就從00919成立以來的配息表現來看，連續14季年化配息率達10%以上，近三年平均配息率更達11.5%，對於需要規劃現金流的人來說，其穩定、具有延續性的配息能力，就是很重要的價值。

累積配息達9.83元 本金回收也開始有感

00919當初發行價是15元，若從開始持有，一路抱到現在，近4年累積下來的配息足足有9.83元，等於是回收了超過六成。

如果未來配息能力仍能維持目前相近的水準，按照這樣的速度繼續累積，再過幾年，就有機會進一步達到累積配息接近甚至超過原始投入成本的效果。

5成金融和3成AI科技股護體：7月股災展現出防禦力

大家應該都對今年7月那一波大盤股災有印象，市值型ETF（如0050下跌-5.37%）與主動型ETF（如00981A慘跌-18.34%）大幅拉回時，00919因為有將近5成的金融保險股撐著，那整個月竟然還微幅逆勢上漲0.68%。

存股真的不需要弄得很複雜，找到一套讓自己「睡得著覺、抱得住」的標的比較重要。

把焦點放在建立長期穩定的現金流上，平時定期定額，遇到回檔不定期補幾張，時間拉長自然會看到複利的效果。

◎本文獲 棒棒的理財失控週記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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