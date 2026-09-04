金融護體 七檔台股 ETF 含金湯匙逆勢創高

金融指數近日相對大盤指數走勢為強，持有金融股比重高的台股ETF績效亮眼，94檔台股ETF中有七檔逆勢創高，七檔持有金融股占比極高，以績效表現來看，元大MSCI金融（0055）、群益台灣精選高息（00919）因持有五成以上金融股，近一月含息漲幅近一成表現相對出色。

這七檔台股ETF中，群益台灣精選高息、復華富時高息低波、統一台灣高息動能、永豐優息存股及元大台灣高息低波為台股高息型ETF，讓投資人穩健投資又息利雙收。

00919已連續八天創新高，甫公告第14次配息1.1元續創配息金額新高，連續14季維持年化配息率10%以上高配息政策，想參與這次除息的投資人最晚須在9月15日買進。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，投資人可依不同理財目的需求及配息時間搭配做選擇。

而面對大盤震盪，金融股比重較高的配置，在市場快速修正時具一定緩衝效果。此外，相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股高息ETF，適合穩健型、長期投資的投資人。投資人可持有金融股比例高的台股高息ETF，以長期存股投資目的為前提下，投資人都可逢低分批布局或是續抱。

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