00999A掛牌3個月報酬13.56％！與00981A差距拉開 網驚：主動式大哥換人？

台股主動式ETF近期競爭愈來愈激烈，現在連「大哥」都有人想換了？一名網友在Dcard分享，近期看到主動野村臺灣高息（00999A）公布首次配息消息，才回頭研究這檔過去存在感不算高的新兵，沒想到一查掛牌以來績效，讓他直呼「好像有點猛」。

原PO整理，00999A於5月5日掛牌，至發文時報酬率已來到13.56%。他進一步拿目前討論度相當高的00981A比較，同一段期間主動統一台股增長（00981A）報酬率約1.05%，兩者差距超過12個百分點，也讓他好奇「主動式大哥換人做了嗎？」

除了績效之外，00999A近期也公布首次預估配息0.29元，原PO估算年化配息率約10.16%。他認為，過去講到主動式ETF，00981A在社群上的聲量一直不低，相較之下00999A低調許多，但從掛牌後這段時間的成績來看，表現與討論熱度似乎形成不小反差。

文章曝光後，也有網友認為00999A確實被低估討論度，留言「討論度好像真的不高哈哈，我都默默買」、「差距好像越拉越大」，還有人看到首次配息表示「年化配息率10%，首配來說不錯了」，甚至期待後續能維持表現。

至於兩檔近期績效為何拉開，部分網友將焦點放在持股差異，認為野村旗下產品布局川湖帶來助益，也有人表示近期幾個月主動式ETF績效前段班常看到野村產品。雖然短短3個多月還難以決定長期輸贏，但原本相對低調的00999A，已開始被投資人拿來與00981A正面比較。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。