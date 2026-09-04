季配型台股 ETF 息利雙收

台股高檔震盪之際，ETF投資策略轉向兼顧資本利得與現金流。其中，季配型台股ETF憑藉定期配息機制，搭配台股多頭行情帶來的資本增值，形成「股息＋價差」雙重收益模式，成為投資人布局台股、兼顧收益與成長性的熱門選擇。

9月ETF配息即將登場，多檔台股為主的季配型ETF，公告配息金額亮眼。根據CMoney統計，15檔國內股票季配型ETF已經公布9月季配息金額，包括中信綠能及電動車（00896）、大華優利高填息30、兆豐龍頭等權重、玉山市值動能等ETF預估年化配息率，都上看15%以上。

觀察今年來績效表現，14檔國內季配型台股ETF報酬率為正值，其中，第一金工業30漲86.1%、主動統一台股增長漲75.8%、富邦旗艦50漲75.4%、玉山市值動能50漲68.7%、富邦淨零ESG50漲67.5%、大華優利高填息30漲56.9%，展現資本利得與股息雙收的雙重優異表現。

玉山市值動能50ETF經理人蔡長琛表示，台股ETF受惠於科技股動能成長，短期儘管市場出現快速輪動，但AI概念股長多格局不變。

這檔ETF成分股高度集中在AI相關題材，電子股比重達九成以上，其中具備相對高的晶圓代工龍頭比重，在7~8月市場相對震盪時成功提供下檔保護。

蔡長琛也指出，玉山市值動能50為市值型ETF，核心以AI、半導體相關成長型標的擔任進攻引擎，輔以金融、低基期科技股等防禦標的，投組兼顧成長與防禦，搭配每一季配息機制，讓投資人有機會參與資本利得及配息收益雙重契機。並有助於降低單一個股波動，在掌握AI長期成長契機的同時，兼顧現金流與資產累積。

群益投信表示，股市短期不確定性仍高，不過長期來看，在AI成長趨勢不變下，科技題材類股仍將持續獲得資金青睞。

面對類股輪動加劇的市況，投資人不妨善用結合科技、半導體題材，且有亮眼息收水準的台股ETF，除擁有成長題材還有息收護體，可為投資組合增加防禦力，是較佳的長線存股策略。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。