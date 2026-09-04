台股主動式ETF強棒 淨值攻高

儘管近期台股大幅震盪，但資金卻未離開市場，反而轉向聚焦AI伺服器、先進封裝、光通訊及高速傳輸等族群。值得注意的是，主動式台股ETF再度發揮優勢，包括主動摩根台灣鑫收（00401A）、主動野村臺灣高息（00999A）、主動野村台灣50（00985A）等淨值也再度逼近今年來新高。

台股主動式ETF近期多數處於今年來高點附近，從淨值與今年最高淨值的差距觀察，整體表現相對抗震。其中，主動摩根台灣鑫收益昨（3）日淨值13.92元，距今年高點14.18元僅差1.8%；主動野村臺灣高息，差距2.9%，以及主動野村台灣50、主動第一金優股息，分別落差3.0%、3.5%。此外，主動國泰動能高息、主動凱基台灣、主動永豐科技趨勢、主動野村臺灣優選、主動群益科技創新及主動聯博動能50，距今年高點差距則介於4.4%至7.4%之間，多檔主動式ETF淨值有望蓄勢挑戰前波新高。

值得注意的是，主動摩根台灣鑫收前五大持股分別為台積電、聯發科、大立光、台達電、全新光，僅五檔個股就已占資產規模近30%的比重。產品經理戴馨玲表示，同時在8月配置了部分金融股與傳產股，並逢低加碼廣達、華通、信驊、昇達科及川湖等光通訊、AI伺服器、低軌衛星與先進製程相關產業配置。

另外，主動摩根台灣鑫收第二次配息金額高於首次，每受益權單位預估配發新台幣0.125元，較首次配息的0.121元增加0.004元，而本次配息最後買進日為11日、14日除息，股息10月6日發放。

野村臺灣新科技50 ETF經理人林怡君指出，從台股反彈結構來看，市場重新聚焦的依舊是今年以來表現強勢的AI產業主線。隨著AI應用持續擴大，產業發展也逐步從單純擴充晶片算力，延伸至資料中心整體基礎建設升級，從電力、散熱、資料傳輸到先進封裝等環節，都需要同步提升效率與規格，帶動台灣相關供應鏈持續受惠。

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