海外ETF 生醫、能源搶鏡

近一個月全球股市類股輪動加速，資金不再集中於AI與科技族群，開始向生技醫療、能源及原物料等多元產業擴散。隨市場風險趨避情緒升溫，具需求韌性及成長題材的生技醫療族群重新獲得資金青睞，帶動相關ETF表現突出。

根據CMoney統計至昨（3）日，近一個月海外股票型ETF績效前段班呈現題材多元化，其中，富邦基因免疫生技（00897）上漲20.3%居冠；國泰基因免疫革命上漲17.08%，群益那斯達克生技也上漲10.1%，生技相關ETF占據多席。

此外，野村稀土關鍵資源上漲16.03%、野村全球航運龍頭上漲12.6%，反映近期資金由科技題材向生技、原物料及航運等族群輪動，海外股ETF投資機會明顯擴散。

富邦基因免疫生技經理人陳婉寧表示，在市場風險趨避情緒升溫之際，醫療保健產業因終端需求相對穩定，企業獲利受景氣循環影響相對較低，防禦特性再度受到市場投資人重視。

其中，也受惠創新療法與長期醫療需求成長，近期重新吸引資金目光。

展望後市，市場在經歷科技股長時間領漲後，資金輪動與產業擴散趨勢值得留意。

生技產業具備創新療法研發、醫療需求成長等中長期題材，且與傳統科技產業景氣循環及股價驅動因素有所不同，可望在市場震盪期間提供不同的投資機會。

投資人布局海外市場時，可適度留意具產業基本面支撐及成長題材的生技醫療ETF，以掌握全球資金輪動契機。

群益那斯達克生技經理人邱鈺茹指出，近期醫療保健產業呈現相對強勢，其核心邏輯主要受防禦性資金避險與創新題材轉向雙軌驅動。

生技往往是資金去槓桿的避風港，面臨總體經濟焦慮與科技高估值回檔，機構資金大舉抽離高Beta的科技產業，轉向具有防禦、盈餘能見度更高的醫療權值股。

中信日本商社經理人辛忠駿表示，全球景氣、原物料價格及日圓匯率仍可能造成短線波動，但日本商社具有全球化布局、穩健現金流及靈活資本配置等優勢，加上波克夏長期持有以及潛在加碼題材支撐，中長期投資價值仍然值得關注。

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