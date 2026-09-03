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摩根00401A第二次配息出爐！0.125元比首次更高

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）。記者崔馨方／攝影
摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）。記者崔馨方／攝影

主動摩根台灣鑫收（00401A）第二次配息金額高於首次，每受益權單位預估配發新台幣0.125元，較首次配息的0.121元增加0.004元，配息金額明顯增加。本次配息最後買進日為9月11日、9月14日除息，預定10月6日發放。

截至2日，根據公開資訊顯示，00401A在半導體測試與先進封裝的相關布局占比已超過50%，高速傳輸與光通訊配置也超過20%，合計逾七成的資產聚焦近期最受市場資金青睞的主流，也讓淨值站上14元以上。

主動摩根台灣鑫收產品經理戴馨玲表示，除了科技股，00401A也配置了部分金融股與傳產股，正好在8月市場震盪期間展現出「上攻靠AI科技、下檔靠金融傳產」的特性；足見在盤勢震盪期間，主動式管理的優勢已明顯放大。

戴馨玲補充，目前00401A的前五大持股分別為台積電（2330）、聯發科（2454）、大立光（3008）、台達電（2308）與全新（2455），光這五檔個股就已占資產規模近30%的比重。

事實上，00401A在8月也逢低加碼了包括廣達（2382）、華通（2313）、信驊（5274）、昇達科（3491）及川湖（2059）等光通訊、AI伺服器、低軌衛星與先進製程相關產業配置，像華通受惠800G與1.6T光模組需求成長、AI伺服器升級與Starlink V3衛星商機發酵。

另外，昇達科則受惠低軌衛星放量預期，以及收購巨頻後切入AI高速傳輸與太赫茲技術領域；足見即使過去幾個月盤面震盪，但團隊反而發揮主動管理的優勢，掌握這段期間先進封裝、散熱、高速傳輸（含光通訊）等產業的漲勢。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

配息 摩根 除息 00401A摩根台灣鑫收益

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