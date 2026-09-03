00405A首次配息掛蛋！9月3日再跌2.39％收8.57元 網酸：主動幫你賠

富邦旗下主動式ETF「主動富邦台灣龍耀（00405A）」首次收益分配結果出爐，富邦投信公告，經評價後決定8月不予分配收益。基金契約規定，成立滿60日後可進行收益分配，但經理公司仍可裁量是否分配。

00405A以10元募集，今年6月9日掛牌後即跌破發行價，9月2日收在8.78元；不配息消息曝光後，9月3日股價再跌2.39%，終場收8.57元，成交量5萬5651張，連續第2個交易日走跌。

首次收益分配掛蛋，加上股價持續低於發行價，立刻成為PTT股板討論焦點。不少網友直接開酸「主動虧錢」、「主動幫你賠」，還有人拿00940比較，直呼「感覺比940還慘」。

不過也有網友替00405A說話，指出它在7月底跌深後曾出現明顯反彈，有人稱從低點至近期一度漲約35%，認為真正問題是前段跌幅太深，而非近期完全沒有反彈；也有人認為持股結構讓00405A呈現大漲大跌特性。

最酸的還是基金名稱成了網友玩梗重災區，「台灣龍耀」直接被改成「台灣農藥」、「台灣龍巖」。如今首次收益不分配，9月3日股價又收在8.57元，對從10元發行價一路抱到現在的投資人來說，何時回到發行價反而成了更現實的問題。

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