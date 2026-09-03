選錯日子？這檔「PCB ETF」掛牌就遇到欣興爭議 直接破發

中信台日韓PCB ETF（009828）掛牌前就爆出欣興爭議事件，上市第一天就跌破發行價，掛牌第2天更因重押的台股ABF四雄同步重挫，股價再往下探底，投資人大嘆，是不是選錯了掛牌日子了？

ABF載板大廠欣興（3037）在28日驚爆被桃園地方檢察署指揮桃園市調處搜索，本周一重挫失守千元，不過2日翻紅收盤，3日開高後一度衝達1,005元，可惜不敵賣壓，再度翻黑，盤中跌幅近3%。

ABF四雄同步走弱，南電（8046）盤中觸及跌停1,080元，臻鼎-KY（4958）失守500元重挫逾5%，景碩（3189）跌近5%，面臨800元保衛戰。

根據中國信託投信官網資料，009828 聚焦台灣、日本、韓國PCB供應鏈具產業競爭力之投資標的，基金以追蹤「NYSE TIP 台日韓 PCB 指數」績效表現為投資組合管理之目標，標的指數編製規則以掛牌於台灣、日本及韓國交易所之企業為母體，運用 FactSet的 RBICS 產業分類，篩選營收符合核心 PCB 製造、中間服務(含電路組裝、軟板製造等)及上游 PCB 材料(含銅箔基板、工業紡織品、銅材製造等)相關產業之企業，並通過市值與流動性篩選，選取市值較高之 30 檔股票，以表彰台灣、日本、韓國PCB 產業鏈具代表性企業之整體績效表現。

在投資標的上，台股PCB族群中包括ABF、CCL等都是009828投資組合中的要角， 持有欣興權重10.33%；台光電（2383）為9.53%；金像電（2368）5.82%、臻鼎-KY為5.75%；台燿（6274）5.09%；南電4.23%；景碩3.86%。

009828上市第2個交易日仍是爆出大量，早盤以9.77元開低，一度下滑至9.36元，盤中跌幅逾4%，成交量近12萬張，居盤中ETF成交量冠軍。

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