安聯首檔亞洲半導體主動式 ETF 開募前 LINE Bank 全台首先開放預購

AI浪潮持續推動半導體產業成長動能，帶動投資人積極卡位投資機會。安聯投信推出全台首檔聚焦亞洲半導體產業的主動式ETF「00412A安聯亞洲半導體主動式ETF基金」，並自3日攜手LINE Bank（連線商業銀行）領先開放線上預購。投資人透過LINE Bank即可24小時搶先預購並享有申購0手續費、0匯費優惠，以更低成本參與亞洲半導體與AI供應鏈。

隨著數位金融服務普及，投資人對於ETF申購體驗也越加重視便利性與即時性。透過手機進入LINE Bank預購安聯亞洲半導體主動式ETF，不僅可全程線上完成申辦，更整合扣款與撥券流程，不需額外轉帳匯費，且持有任一本人證券戶都能申購，不需再開立新券商帳戶。

本次「00412A安聯亞洲半導體主動式ETF基金」聚焦AI產業鏈中最具關鍵地位的亞洲半導體供應鏈，採主動投資管理策略，由專業團隊從約500家亞洲科技企業中，精選具技術優勢、獲利成長潛力及長期競爭力的企業。此檔ETF採不配息架構，透過收益再投資機制發揮長期複利累積效果，適合著眼資本成長與資產累積需求的投資人。

此檔ETF是安聯投信發行的第4檔主動式ETF。具有主動式ETF管理經驗的安聯投信表示，近年主動式ETF快速崛起，2025年底主動式ETF總規模不到1,800億元，快速成長至目前超過9,000億元，反映投資人對專業資產管理需求持續提高。在AI技術快速演進、產業變化加速的環境下，主動式投資管理更能靈活因應市場變化進而掌握投資契機。

本次ETF發行價每股10元，投資人僅需新台幣1萬元即可參與募集，自9月3日起透過LINE Bank預購，或後續於9月16日募集期間申購，皆可享有申購0手續費與0匯費優惠。

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