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00999A漲4.43％奪冠！大盤同期跌1.84％ 6檔主動ETF逆勢賺

聯合新聞網／ 綜合報導
主動野村臺灣高息（00999A）7月以來報酬率達4.43%，在台股主動式ETF中居冠，近期並公布首次預估配息0.29元。記者許正宏／攝影
主動野村臺灣高息（00999A）7月以來報酬率達4.43%，在台股主動式ETF中居冠，近期並公布首次預估配息0.29元。記者許正宏／攝影

台股近期歷經一波修正，大盤震盪消化賣壓，截至昨（2）日收盤指數來到46,164.72點，相較7月初高點仍有差距，市場持續朝前高挺進。在盤勢波動加劇之際，台股20檔主動式ETF中已有6檔率先繳出正報酬，其中主動野村臺灣高息（00999A）更以4.43%漲幅居冠，展現主動選股策略在震盪行情中的相對優勢。

進一步觀察7月以來績效表現，主動野村臺灣高息（00999A）以4.43%報酬率成為奪冠黑馬，主動野村台灣50（00985A）及主動摩根台灣鑫收（00401A）報酬率亦突破3%，分別達3.25%及3.01%；主動國泰動能高息（00400A）、主動野村臺灣優選（00980A）及主動群益科技創新（00992A）則分別上漲2.29%、1.91%及1.04%，同步優於大盤表現，顯示在盤勢震盪與類股輪動下，主動式ETF透過選股策略尋找相對強勢標的，仍有機會創造超額報酬。

7月至今績效超越大盤之台股主動式ETF

ETF代號ETF名稱最新淨值漲跌幅
00999A主動野村臺灣高息11.544.43%
00985A主動野村台灣5023.223.25%
00401A主動摩根台灣鑫收14.063.01%
00400A主動國泰動能高息15.172.29%
00980A主動野村臺灣優選24.841.91%
00992A主動群益科技創新18.741.04%
加權指數46164.72-1.84%

資料來源：Cmoney，2026/7/1～2026/9/2

      

圖表／聯合新聞網製

市場法人表示，台股指數目前處於高檔整理、挑戰前高的階段，隨指數位階墊高，個股與族群表現分化可望更加明顯。相較於被動追蹤指數，主動式ETF可由經理團隊依據企業營收動能、獲利展望及市場資金流向，彈性調整持股配置，在大盤面臨壓力的階段，具備現金流與基本面支撐的優質標的，除了有助降低市場波動影響，也有機會掌握個股輪動所帶來的表現空間。

法人建議，面對台股高檔震盪格局，投資人可將主動式ETF納入資產配置，透過經理團隊的選股與風險控管能力，在降低市場波動影響的同時，也掌握個股與產業輪動所帶來的投資機會。

事實上，主動野村臺灣高息（00999A）近期已公布首次預估配息金額為0.29元，若以昨日收盤價11.54元計算，單次配息率2.51%，年化配息率10.05%，除息日為9月16日，投資人若欲參與本次除息，最後買進日為9月15日，收益分配預計於10月15日發放。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00999A主動野村臺灣高息 ETF 大盤 報酬率

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