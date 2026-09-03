半數主動式台股ETF勝大盤 最佳2檔漲逾8成

受到美伊衝突反覆與市場擔憂美國聯準會9月可能升息，市場資金輪動快速，也讓台股延續高檔震盪行情，但台股大盤在AI熱潮的驅動下，年初至今累積近6成的漲幅，在全球股市名列前茅，其中，訴求靈活選股的主動式台股ETF（指數型股票基金）也繳出亮眼成績，共9檔產品今年來績效勝過大盤。

統計至9月2日，台股加權股價指數大漲59％，16檔已掛牌的主動式台股ETF今年以來最強前三檔漲幅約8成，00992A（主動群益技創新）漲幅84％、00981A（主動統一台股增長）漲幅83％、00991A（主動復華未來50）漲幅79％。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，雖然近期AI科技股因評價調整而波動升溫，但並非基本面有疑慮，整體AI供應鏈仍處於上周期，尤其AI供應鏈長短料問題將在下半年更為顯著，台廠可望同步受惠，包括晶圓代工、ASIC、散熱、伺服器等相關需求具備高能見度，相關企業獲利與股價表現仍值關注。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，台灣經濟表現穩健，全球AI基礎建設持續擴張，且AI應用加速推進，加以時序也漸入消費性電子產品備貨旺季，出口動能可望維持，再者，國內主要半導體廠商調增資本支出，也將帶動國內相關供應鏈產線擴增及升級，整體來看，對於台股後市表現仍正向看待，但操作上仍須留意主要央行貨幣政策變化與國際地緣政治情勢發展。

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