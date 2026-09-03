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台股有0050全球看009826！從VT歷史股災看懂：市場回檔才顯實力

聯合新聞網／ 綜合報導
全球型ETF的真正實力在市場修正時顯現，009826透過涵蓋美歐日跨國成熟市場，有效分散單一產業回檔衝擊，並在外資撤離台幣走貶之際提供淨值緩衝。記者陳正興／攝影
全球型ETF的真正實力在市場修正時顯現，009826透過涵蓋美歐日跨國成熟市場，有效分散單一產業回檔衝擊，並在外資撤離台幣走貶之際提供淨值緩衝。記者陳正興／攝影

不少台灣投資人熟悉元大台灣50（0050）＿，用一檔ETF參與台灣大型企業的成長；如果把投資版圖從台灣放大到全球，009826也可以用「世界版0050」的概念來理解。貝萊德世界股票（009826）布局美國、歐洲、日本等已開發市場，讓原本習慣投資台股的投資人，也多了一種分散到全球市場的選擇。

多頭市場氣勢如虹、科技權值股動輒翻倍時，009826可能因持股較分散，漲幅不如純科技ETF或台股大盤亮眼。不過，全球型ETF的核心價值，本來就不是在多頭市場爭第一，而是在黑天鵝、單一產業泡沫破滅或匯率劇烈波動時，發揮分散風險的效果。

由於009826上市時間不長，若借鏡追蹤全球市場超過10年的美股VT歷史經驗，全球分散型配置的價值，可以從以下幾種極端市場情境觀察。

1.科技股重挫時 靠不同產業分散風險

2022年聯準會進入激進升息週期，科技股與半導體遭到明顯拋售，那斯達克指數全年下跌33.1%、費半重挫35.8%，台股大盤也跌逾22%；同一時期，全球能源類股受地緣政治與油價推升，上漲超過50%，公用事業、民生消費與醫療等板塊也展現抗震力。

這正是全球型配置的優勢之一。當市場出現「科技大跌、其他產業相對強勢」的風格切換，涵蓋不同產業的配置，可以降低資產過度集中於單一產業所帶來的衝擊。

2.台股下跌又遇台幣貶值 海外資產發揮效果

009826雖然以新台幣交易，但底層持有美國、歐洲、日本等海外企業，本質上仍有外幣資產曝險。當台灣市場遭遇地緣政治震盪或系統性風險，若同時出現外資匯出、台幣貶值，海外資產換算回新台幣時，匯率變化就可能抵銷部分資產價格跌幅。

回顧過去台股急跌、台幣同步走貶的部分波段，海外資產換算成新台幣後，跌幅可能因此縮小。對以台股為主要資產的投資人而言，全球配置除了分散國家與產業，也增加不同幣別的曝險。

3.全球分散的價值 往往在市場修正時更明顯

當單一市場不再獨強、產業景氣開始輪動，全球型ETF橫跨不同成熟市場與產業的配置，才更容易凸顯分散效果。009826的角色並非保證股災時上漲，而是透過跨國、跨產業及不同幣別曝險，降低資產集中在單一市場所帶來的風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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