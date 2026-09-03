快訊

德國邦選舉生死鬥！主流政黨全力阻擋極右翼執政

藍分裂、藍白破局！前竹縣長嗆鄭麗文「戰略錯誤」：輸了最大戰犯是妳

網炸鍋喊統戰！清大餐廳驚見「浙江衛視」畫面 校方澄清了

聽新聞
0:00 / 0:00

00400A發威！獲利三引擎台積電、聯發科加緯穎 連第三個月配這金額

聯合新聞網／ 綜合報導
00400A公布第三次配息維持0.12元水準，9月4日為最後申購日、9月7日除息，在重押AI供應鏈並迎來輝達入股聯發科利多下，展現主動選股與息收兼備優勢。記者林俊良／攝影
00400A公布第三次配息維持0.12元水準，9月4日為最後申購日、9月7日除息，在重押AI供應鏈並迎來輝達入股聯發科利多下，展現主動選股與息收兼備優勢。記者林俊良／攝影

台股多頭氣勢延續，單月大漲逾2,700點，AI科技權值股成為主要推升動能。主動式台股ETF「主動國泰動能高息」（00400A）前三大持股台積電聯發科及緯穎，今年股價表現強勁，三檔合計占基金比重約21.5%，堪稱00400A「獲利三引擎」。

受惠AI行情與主動選股效益，00400A自4月9日掛牌以來，最新股價來到15.17元(9/2收盤價)，短短四個多月漲幅逼近4成。

配息表現同樣受到市場關注，00400A昨（2）日公告第三次實際配息，每單位配發0.12元，連續三次維持相同水準；以9月2日收盤價15.17元計算，單次配息率約0.8%，換算年化配息率約9.5%。

本次配息最後申購日為9月4日、9月7日除息，預計10月5日發放。由於9月底連假較多、非營業日順延，因此本次款項跨至10月入帳，月月配機制並未改變。

近期AI產業再迎重量級利多，NVIDIA宣布投資35億美元認購聯發科海外可轉換公司債，並深化雙方在AI基礎建設、邊緣AI及車用平台合作，聯發科正是00400A第二大持股。

00400A同時布局台積電、川湖等AI供應鏈指標企業，透過主動選股掌握AI商機由晶片、先進製程向伺服器零組件等領域擴散的成長機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00400A國泰台股動能高息 ETF 聯發科 台積電 權值股 配息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

00999A漲4.43％奪冠！大盤同期跌1.84％ 6檔主動ETF逆勢賺

台股7月以來大盤跌1.84%，6檔主動式ETF逆勢上漲，00999A以4.43%居冠，00985A、00401A漲逾3%，主動選股展現韌性。

台股有0050全球看009826！從VT歷史股災看懂：市場回檔才顯實力

009826以跨國、跨產業與多幣別配置，提供台股投資人全球分散選擇；借鏡VT經驗，2022年科技股重挫時，有助降低單一市場與產業風險。

00405A配息掛蛋、00406A含息勝出！同為主動ETF為何差這麼多？

同為6月掛牌主動ETF，00405A配息0元、含息報酬負12.2%；00406A配息0.266元，含息報酬約負0.94%，差距逾11百分點。

00918飆配1.75元會變難填息？過往填息率近8成…稀飯：股價逆勢創高給答案

00918預估配息1.75元，過往13次除息有10次填息，填息率約77%；近期股價逆勢創高，能否順利填息仍待市場驗證。

買009826投資全球有必要嗎？日本失落30年啟示…3大優勢分散風險

全球市場波動下，009826布局美國、歐洲、日本等成熟市場，透過跨國、跨產業分散及市值加權，降低單一市場風險。

台股大怒神誰稱霸？00999A逆勢奪主動式ETF冠軍 詹璇依揭抗震關鍵

台股主動式ETF歷經震盪，00999A以5.91%報酬率逆勢居冠；採3D鎖息策略，預估季配0.29元，最後買進日為9月15日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。