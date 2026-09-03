00400A發威！獲利三引擎台積電、聯發科加緯穎 連第三個月配這金額

台股多頭氣勢延續，單月大漲逾2,700點，AI科技權值股成為主要推升動能。主動式台股ETF「主動國泰動能高息」（00400A）前三大持股台積電、聯發科及緯穎，今年股價表現強勁，三檔合計占基金比重約21.5%，堪稱00400A「獲利三引擎」。

受惠AI行情與主動選股效益，00400A自4月9日掛牌以來，最新股價來到15.17元(9/2收盤價)，短短四個多月漲幅逼近4成。

配息表現同樣受到市場關注，00400A昨（2）日公告第三次實際配息，每單位配發0.12元，連續三次維持相同水準；以9月2日收盤價15.17元計算，單次配息率約0.8%，換算年化配息率約9.5%。

本次配息最後申購日為9月4日、9月7日除息，預計10月5日發放。由於9月底連假較多、非營業日順延，因此本次款項跨至10月入帳，月月配機制並未改變。

近期AI產業再迎重量級利多，NVIDIA宣布投資35億美元認購聯發科海外可轉換公司債，並深化雙方在AI基礎建設、邊緣AI及車用平台合作，聯發科正是00400A第二大持股。

00400A同時布局台積電、川湖等AI供應鏈指標企業，透過主動選股掌握AI商機由晶片、先進製程向伺服器零組件等領域擴散的成長機會。

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