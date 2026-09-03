00405A配息掛蛋、00406A含息勝出！同為主動ETF為何差這麼多？

同樣是今年6月掛牌的台股主動式ETF，短短不到3個月，00405A與00406A的投資成果已出現明顯差距。財經粉專「棒棒的理財失控週記」指出，主動富邦台灣龍耀（00405A）首次收益分配評價結果為「配息0元」，加上股價持續低於10元發行價，引發市場討論。

該粉專整理，00405A自6月9日掛牌至8月底，報酬率約負7.7%；7月市場修正期間一度重挫22.26%，8月雖反彈19.86%，仍未完全收復失土。粉專分析，00405A持股偏向高成長、高動能科技股，具較高Beta特性，因此市場轉弱時，淨值波動也可能更加明顯。至於首次配息0元，並不代表基金少給投資人錢，在淨值仍低於發行價、可分配收益不足時不勉強配息，反而能保留基金資產。

真正引發網友討論的，是掛牌時間僅差2天的00406A，表現卻明顯不同。00405A於6月9日掛牌，主動中信台灣收益（00406A）則在6月11日掛牌；00406A採取「成長選股＋收益策略」，除了布局台股成長股，也透過掩護性買權收取權利金，增加投資組合收益來源。

截至9月2日，00405A收在8.78元，00406A則為9.64元。若以10元發行價簡單估算，00405A價格報酬約負12.2%；00406A掛牌以來則已兩度配息，每單位分別為0.128元、0.138元，累計0.266元，計入配息後簡易含息報酬約負0.94%，兩者差距超過11個百分點。

如此落差也讓留言區掀起討論，有網友直言「還是00406A好」，也有人認為，兩檔差不多時間上市，目前00406A無論股價或配息表現都相對領先；另有投資人表示，後續若要加碼會傾向00406A。不過也有人認為，這類ETF應以閒置資金參與，甚至主張兩檔都先觀望，顯示市場對相關策略仍有不同看法。

不過，「棒棒的理財失控週記」也提醒，00406A並非沒有風險。過去出現逾16%的預估年化配息率，是將單次月配金額年化換算，不代表一年真正賺到16%，也不保證未來每月都能維持相同配息。另一方面，00406A聚焦AI科技與高動能成長股，並運用台指選擇權及期貨調整部位，遇到科技股快速修正時，仍可能面臨較大的價格波動。

此外，掩護性買權是以部分上漲空間交換權利金收入與部分下檔緩衝，若台股一路急漲，可能犧牲部分資本利得；市場波動降低時，權利金收入也可能減少。00406A目前含息成果領先00405A，不代表未來一定持續勝出，真正比較兩檔ETF時，仍應回到「市價或淨值變化＋累計配息」的總報酬，並依自身現金流需求與可承受波動程度評估。

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