00412A安聯亞洲半導體主動式 ETF 預購開跑 LINE Bank 享0手續費

安聯投信推出全台首檔聚焦亞洲半導體產業的主動式ETF「安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）」，並自3日攜手LINE Bank（連線商業銀行）領先開放線上預購。投資人透過LINE Bank即可24小時搶先預購並享有申購0手續費、0匯費優惠，以更低成本參與亞洲半導體與AI供應鏈長期成長契機。

透過手機進入LINEBank預購安聯亞洲半導體主動式ETF，不僅可全程線上完成申辦，更整合扣款與撥券流程，不需額外轉帳匯費，且持有任一本人證券戶都能申購，不需再開立新券商帳戶，讓ETF申購更有效率、省時。

安聯亞洲半導體主動式ETF聚焦AI產業鏈中最具關鍵地位的亞洲半導體供應鏈，採主動投資管理策略，由專業團隊從約500家亞洲科技企業中，精選具技術優勢、獲利成長潛力及長期競爭力的企業。此檔ETF採不配息架構，透過收益再投資機制發揮長期複利累積效果，適合著眼資本成長與資產累積需求的投資人。

這檔ETF是安聯投信發行的第四檔主動式ETF基金，安聯投信表示，近年主動式ETF快速崛起，根據投信投顧公會統計，2025年底主動式ETF總規模不到1,800億元，快速成長至目前超過9,000億元，反映投資人對專業資產管理需求持續提高。在AI技術快速演進、產業變化加速的環境下，主動式投資管理更能靈活因應市場變化進而掌握投資契機。

安聯亞洲半導體主動式ETF發行價每股10元，投資人僅需新台幣1萬元即可參與募集，自9月3日起透過LINE Bank預購，或後續於9月16日募集期間申購，皆可享有申購0手續費與0匯費優惠，以更親民的資金門檻，把握亞洲半導體產業長期發展機會。

相較傳統募集期間需透過臨櫃或券商辦理，LINE Bank三大優勢讓購買ETF更方便：

1、全天候線上申辦：投資人可透過LINE Bank App 24小時隨時辦理預購，最快1分鐘內完成，不受營業時間限制，免臨櫃、免排隊，大幅提升申購便利性。

2、申購0手續費：預購及募集期間皆享0申購手續費與0匯款手續費優惠，申購愈多省愈多。有效降低投資成本，讓每一分資金都發揮最大效益。

3、金流與撥券整合，一站完成：申購資金可直接由LINE Bank主帳戶扣款，無須額外轉帳；基金掛牌後，持有單位數將直接撥入指定本人券商帳戶，無須額外開立券商帳戶，簡化投資流程。

LINE Bank 新募集ETF投資服務說明：https://www.linebank.com.tw/investment/etf-ipo

00412A安聯亞洲半導體主動式ETF基金介紹：https://etf.allianzgi.com.tw/eventsite/00412A/index.html

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