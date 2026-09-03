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00918飆配1.75元會變難填息？過往填息率近8成…稀飯：股價逆勢創高給答案

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
大華優利高填息30（00918）本期預估配息調高至1.75元，成立以來填息率約達77%，近5期配息調升亦全數完成填息，累計配息金額已達10.855元。圖／聯合報系資料照片
大華優利高填息30（00918）本期預估配息調高至1.75元，成立以來填息率約達77%，近5期配息調升亦全數完成填息，累計配息金額已達10.855元。圖／聯合報系資料照片

看到大華優利高填息30（00918）本期這麼強勢的配息表現，本篇也來複習一下00918過往的配息、填息成績！

自00918成立以來，過去已經配發13次股息，其中有10次順利完成填息，填息率約77%。

而且近五期在配息逐步調高的情況下，每一次除息最終也都順利完成填息。

至於過去沒有完成填息的3次，大多剛好碰上市場比較大的亂流，像是去年4月的關稅恐慌。當時受到影響的也不只有00918，而是整體高股息ETF的填息表現都受到市場行情拖累。

如果再把本期預估配發的1.75元算進去，00918成立至今累積配息將來到10.855元。

00918當初的發行價格是15元，累積配息已經相當於發行價的約72.4%。如果單純用發行價減去歷年累積配息來看，目前相差約4.145元，距離累積配息追上發行價也越來越近。

不過這邊還是要提醒，這不代表投資人的實際持有成本真的只剩下4.145元。畢竟ETF配息會反映在股價上，投資成果還是得把填息與資本利得一起考量，而且每個人的進場成本也不一樣，這項數據主要還是提供大家做個參考。

最近也有不少人擔心：「00918這次配到1.75元這麼高，會不會變得很難填息？」

市場接下來怎麼走，我沒辦法預測，自然也無法直接回答這次到底要花多久才能填息。

不過我們可以先回頭看看它上一期除息後的股價表現。

00918上期除息前一個交易日收盤價為32.66元，截至目前已經來到35.48元，期間又往上爬了2.82元，漲幅約8.63%。

而這2.82元的漲幅，其實已經相當於本期1.75元配息的約1.61倍。至少從近期股價表現來看，00918在提高配息的同時，價格也持續往上走。

甚至昨日在大盤下跌1.67%的情況下，00918還逆勢上漲0.54%，股價來到35.48元，再度改寫新高！

至於這一期為什麼有空間把配息提高到1.75元，我認為其中一部分可能也跟近期的換股成果有關。

00918在7月初進行成分股調整時，剛好將國巨、聯電兩檔股票換出，而兩檔當時的股價都處在相對高檔，也因此有機會在換股過程中實現部分資本利得。

所以本期配息組成，我推估資本利得占比可能還是不低。不過實際有多少來自資本利得，還是要等9/16公告正式揭曉囉！

◎本文獲 要不要來點稀飯套餐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息 資本利得

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