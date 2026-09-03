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決戰關鍵9月 00981T配息出爐 每受益權單位擬配0.082元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

凱基雙核收息債股平衡ETF基金（00981T），迎來掛牌上市以來第9次配息，期前公告出爐，每受益權單位擬配發0.082元，與前2期配息金額一致，預計9月16日除息，10月15日發放，有意參與除息的投資人，9月15日為最後買進日。

時序邁入9月，市場顯得不太平靜，不僅美伊衝突加劇，債市也迎來關鍵D-Day，包括美國財政部將在9月9日開始回購長天期公債，美國聯準會也將在9月15~16日展開FOMC會議，預料回購長債舉措與貨幣政策決議，將牽動長天期公債殖利率後續走向。

凱基投信表示，地緣政治風險缺乏明確方向加上油價明顯上漲，推升明年1月以前美國聯準會重啟升息的市場預期心理，10年期美債殖利率升至約4.8%，創下近10年新高。

平衡凱基雙核收息（00981T）ETF研究團隊表示，市場自8月起已逐步反映聯準會貨幣政策預期，長天期公債及信用債殖利率再度呈現震盪反彈，各類債券殖利率仍多穩居於10年平均之上，長線息收優勢與配置價值依然穩固。觀察最新債市資金流向，也反映相同敘事，整體債券基金過去1周資金淨流入延續4月底以來的百億美元以上高水位，投資級債基金淨流入更較前1周略為增加，顯示投資人趁殖利率彈升繼續加碼債券；市場資金動能與風險胃納依舊熱絡，也為信用債提供良好支撐。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，通膨疑慮未解與美國財政赤字兩股力量交相制掣，預期美國公債殖利率將持續高檔區間震盪。在經濟基本面強韌支撐下，多數信用債利差維持在歷史相對低檔區間，目前各類型債券信用利差均已小於10年均值；考量資金運用效率與信用風險、利率波動風險可控，建議債券投資鎖定信評居中、存續天期居中債種，例如中天期BBB級債，有助追求報酬/風險比的較佳表現。

美國擴大回購長天期公債與9月FOMC會議進入倒數計時階段，由於通膨仍具黏性，市場預期明年1月以前美國聯準會重啟升息的機率升高，債券價格波動風險增加，進一步牽動市場短線波動擴大。

面對政策不確定性所導致的資金輪動加速，凱基投信建議透過資產、區域的適度分散，達成平衡波動風險的效果，以平衡凱基雙核收息來說，投資組合配置全球精選BBB級債券與台股前25大企業，每月自動執行股債再平衡，既強化債券部位收益，又加入台股部位成長動能，不失為市況變動升高下的投資優選。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

配息 凱基 除息 00981T平衡凱基雙核收息

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