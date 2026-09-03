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今年來9檔主動式台股ETF勝大盤！00992A超漲抗跌 漲84%登績效王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
今年來績效勝大盤之9檔主動式台股ETF。（資料來源：Cmoney、2026/09/02）
今年來績效勝大盤之9檔主動式台股ETF。（資料來源：Cmoney、2026/09/02）

受到美伊衝突反覆與市場擔憂聯準會9月可能升息，市場資金輪動快速，也讓台股延續高檔震盪行情，市場法人表示，雖然近日台股隨國際股市波動，不過整體來看，在基本面向好和AI熱潮所驅動的企業強勁獲利表現支持下，今年以來台股大盤累積漲幅接近6成，在全球主要股市中名列前茅。

訴求靈活選股的主動式台股ETF也繳出亮眼成績，共9檔產品今年來績效勝過大盤，其中又以主動群益科技創新（00992A）上漲84.04勇奪主動式台股ETF績效王，即使9/2大盤下跌784點、日跌幅1.67%，00992A也有相對抗跌的表現，突顯主動選股、靈活調整之重要性。

主動群益科技創新經理人陳朝政表示，主動式ETF特色在於能依據市況更快的調整投資組合、汰弱留強，是在當前類股輪動快速的行情中，投資人可善用於靈活掌握台股行情的投資工具。

陳朝政指出，展望台股後市，雖然近期AI科技股因評價調整而波動升溫，但並非基本面有疑慮，整體AI供應鏈仍處於上升周期，尤其AI供應鏈長短料問題將在下半年更為顯著，台廠可望同步受惠，包括晶圓代工、ASIC、散熱、伺服器等相關需求具備高能見度，相關企業獲利與股價表現仍值關注。

陳朝政強調，在投資布局方面，可聚焦基本面穩健、具護城河優勢的產業龍頭，掌握AI長期成長動能，並持續關注AI技術迭代周期，提前卡位題材短線爆發契機。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，台灣經濟表現穩健，全球AI基礎建設持續擴張，且AI應用加速推進，加以時序也漸入消費性電子產品備貨旺季，出口動能可望維持，再者，國內主要半導體廠商調增資本支出，也將帶動國內相關供應鏈產線擴增及升級，整體來看，對於台股後市表現仍正向看待，惟操作上仍須留意主要央行貨幣政策變化與國際地緣政治情勢發展。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 大盤 00992A主動群益科技創新

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