快訊

蔣家第五代出才女！蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

選將你捌無？政壇MBTI點名簿 31位百里侯候選人「人格名片」公開

90歲還沒失智也別大意！研究揭女性風險高1倍 6件事幫大腦維持健康

聽新聞
0:00 / 0:00

買009826投資全球有必要嗎？日本失落30年啟示…3大優勢分散風險

聯合新聞網／ 綜合報導
009826布局美國、歐洲、日本等全球成熟市場，透過跨國、跨產業與市值加權機制，降低資產過度集中於單一市場的風險。圖／聯合報系資料照片
009826布局美國、歐洲、日本等全球成熟市場，透過跨國、跨產業與市值加權機制，降低資產過度集中於單一市場的風險。圖／聯合報系資料照片

面對全球金融市場波動，「把資產分散到全世界」一直是被動投資的重要策略。在台灣掛牌的貝萊德世界股票（009826），讓投資人可以直接透過新台幣帳戶，布局全球已開發市場股票。

全球投資的目的，並不是追求短期暴利，而是希望降低資產過度集中在單一國家、單一產業的風險，同時參與全球經濟長期成長。簡單來說，背後主要有三大原因：

1.降低單一國家的非系統性風險

回顧歷史，1989年日本股市一度占全球市值逾四成，隨後卻陷入長達30年的經濟停滯期。這也反映出，即使一個市場曾經非常強勢，也不代表未來數十年都能持續領先。

如果資產全部集中在單一國家，一旦碰上人口老化、政策或法規轉向等結構性問題，長期投資成果就可能受到明顯影響。009826涵蓋美國、歐洲、日本等全球成熟市場，透過跨國分散，降低單一國家政策與地緣政治事件對整體資產的衝擊。

2.降低產業過度集中與地緣政治曝險

以台股為例，大盤權重高度集中在少數電子、半導體與硬體龍頭，因此容易受到全球科技硬體庫存循環，以及兩岸局勢等因素影響。

009826的投資範圍則橫跨科技、醫療保健、金融服務與非必需消費等不同產業。當特定產業進入景氣反轉或修正週期時，其他產業有機會發揮分散效果，降低整體投資組合受到單一產業波動的影響。

3.全球市值加權本身就具備動態調整機制

009826依照全球成熟市場企業的流通市值分配權重。當某個國家或企業持續創新、規模擴張，市值提高後，在指數中的權重也會跟著增加；反之，當企業或市場逐漸沒落，權重也會隨之下降。

這種方式最大的特色，就是投資人不必事先猜測「下一個10年誰會贏」。

與其押注某個國家或產業長期稱霸，不如讓市場本身決定權重。透過全球分散與市值加權，投資人可以持續參與全球成熟市場企業的長期成長，這也是全球型被動投資最核心的邏輯之一。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

分散風險 日本 布局 009826貝萊德世界股票 ETF 台灣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

009826、VALU怎麼選？全球型ETF優勢差很大 Ffaarr：換來換去恐是FOMO

美股收紅助攻！聯發科領軍台股開高一度彈升逾300點 面板雙虎人氣旺

台股大怒神誰稱霸？00999A逆勢奪主動式ETF冠軍 詹璇依揭抗震關鍵

009828掛牌破發不減人氣！首日爆量10萬張 今早盤20分再衝冠

相關新聞

00918飆配1.75元會變難填息？過往填息率近8成…稀飯：股價逆勢創高給答案

00918預估配息1.75元，過往13次除息有10次填息，填息率約77%；近期股價逆勢創高，能否順利填息仍待市場驗證。

買009826投資全球有必要嗎？日本失落30年啟示…3大優勢分散風險

全球市場波動下，009826布局美國、歐洲、日本等成熟市場，透過跨國、跨產業分散及市值加權，降低單一市場風險。

台股大怒神誰稱霸？00999A逆勢奪主動式ETF冠軍 詹璇依揭抗震關鍵

台股主動式ETF歷經震盪，00999A以5.91%報酬率逆勢居冠；採3D鎖息策略，預估季配0.29元，最後買進日為9月15日。

009826、VALU怎麼選？全球型ETF優勢差很大 Ffaarr：換來換去恐是FOMO

009826與VALU各有明顯優勢，投資人不宜因新標的出現就頻繁轉換；前者交易便利、可質押且具稅務優勢，後者則成本較低、涵蓋市場更廣。

00935適合長期持有？績效跑贏0050引熱議 一票人喊：低調別再推

00935近年績效受矚目，網友熱議是否適合長期持有；支持者看好科技產業，反對者提醒波動與集中風險，投資仍須衡量承受度。

國泰投信遭金管會開罰600萬！3項業務受限 PTT反串：罰得真重

國泰投信因利害關係人交易等缺失遭金管會合計開罰600萬元，並受警告及業務限制；PTT網友認為罰款少，業務限縮與近9.5億元補償更受關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。