買009826投資全球有必要嗎？日本失落30年啟示…3大優勢分散風險

面對全球金融市場波動，「把資產分散到全世界」一直是被動投資的重要策略。在台灣掛牌的貝萊德世界股票（009826），讓投資人可以直接透過新台幣帳戶，布局全球已開發市場股票。

全球投資的目的，並不是追求短期暴利，而是希望降低資產過度集中在單一國家、單一產業的風險，同時參與全球經濟長期成長。簡單來說，背後主要有三大原因：

1.降低單一國家的非系統性風險

回顧歷史，1989年日本股市一度占全球市值逾四成，隨後卻陷入長達30年的經濟停滯期。這也反映出，即使一個市場曾經非常強勢，也不代表未來數十年都能持續領先。

如果資產全部集中在單一國家，一旦碰上人口老化、政策或法規轉向等結構性問題，長期投資成果就可能受到明顯影響。009826涵蓋美國、歐洲、日本等全球成熟市場，透過跨國分散，降低單一國家政策與地緣政治事件對整體資產的衝擊。

2.降低產業過度集中與地緣政治曝險

以台股為例，大盤權重高度集中在少數電子、半導體與硬體龍頭，因此容易受到全球科技硬體庫存循環，以及兩岸局勢等因素影響。

009826的投資範圍則橫跨科技、醫療保健、金融服務與非必需消費等不同產業。當特定產業進入景氣反轉或修正週期時，其他產業有機會發揮分散效果，降低整體投資組合受到單一產業波動的影響。

3.全球市值加權本身就具備動態調整機制

009826依照全球成熟市場企業的流通市值分配權重。當某個國家或企業持續創新、規模擴張，市值提高後，在指數中的權重也會跟著增加；反之，當企業或市場逐漸沒落，權重也會隨之下降。

這種方式最大的特色，就是投資人不必事先猜測「下一個10年誰會贏」。

與其押注某個國家或產業長期稱霸，不如讓市場本身決定權重。透過全球分散與市值加權，投資人可以持續參與全球成熟市場企業的長期成長，這也是全球型被動投資最核心的邏輯之一。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。