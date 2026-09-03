低接買盤湧入！009828開盤20分鐘衝3.5萬張 暫居 ETF 成交量之冠

中信台日韓PCB ETF（009828）2日掛牌上市，儘管大盤震盪、首日收盤跌破發行價，但低接買盤積極進場，單日成交量突破10萬張。3日開盤後成交量再度放大，開盤僅20分鐘即衝破3.5萬張，暫居所有ETF成交量之冠。

根據中國信託投信官網資料顯示，中信台日韓PCB ETF募集金額約32億元，掛牌首日即吸引資金湧入，不僅成交量突破10萬張，規模也同步成長至46億元，顯示投資人對PCB產業長期成長趨勢仍具高度信心。

中信台日韓PCB ETF經理人葉松炫表示，這一波PCB景氣復甦，背後最大的結構性成長動能仍來自AI需求。TrendForce已將2026年AI伺服器出貨年增率，由原先預估的28%上修至近31%；而強勁需求也開始反映在上游材料價格上，自2025年10月至2026年8月期間，玻纖布、高階CCL、銅箔及ABF絕緣膜價格累計漲幅分別約達50%、45%、30%及30%，顯示高階AI PCB供應鏈供需結構持續趨緊。

更重要的是，AI帶來的需求並非短期庫存回補，而是由全球雲端服務供應商（CSP）資本支出擴張所驅動的跨年度投資循環。葉松炫指出，北美與中國九大雲端服務供應商資本支出規模，預估將由2025年的4,670億美元，快速成長至2026年的8,870億美元，並於2027年逼近1.3兆美元。隨著資本支出逐步轉化為AI伺服器、機櫃與板卡需求，AI PCB出貨年增率預估將由2025年的30%、2026年的49%，進一步加速至2027年的92%。

中國信託投信表示，相較於單純布局單一PCB個股，AI硬體升級所帶來的受惠範圍涵蓋整條產業鏈，包括玻纖布、銅箔、CCL、ABF材料、IC載板以及高階PCB製造等領域。因此，若希望完整掌握這波AI基建商機，從供應鏈角度進行布局，更有機會參與不同產業環節的成長動能。009828的一大特色，即是一次網羅台灣、日本與韓國PCB及載板供應鏈的核心企業。

統計至9月2日，中信台日韓PCB ETF前十大持股包含欣興（3037）、揖斐電、台光電（2383）、日東電工、JX金屬、金像電（2368）、臻鼎-KY（4958）、台燿（6274）、南電（8046）及三井金屬等產業龍頭企業。

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