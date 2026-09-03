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台股大怒神誰稱霸？00999A逆勢奪主動式ETF冠軍 詹璇依揭抗震關鍵

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
主動野村臺灣高息（00999A）憑藉前瞻布局川湖等強勢股與3D鎖息策略逆勢奪冠，最新季配預估0.29元、年化配息率達10.16%。圖／法新社
主動野村臺灣高息（00999A）憑藉前瞻布局川湖等強勢股與3D鎖息策略逆勢奪冠，最新季配預估0.29元、年化配息率達10.16%。圖／法新社

歷經大震盪恭喜主動式ETF冠軍...得獎的是？

時序進入九月份！這代表第三季也即將進入尾聲，七月份短短一周跌幅接近11%；但八月份外資創下單月歷史買超紀錄，而九月份又會怎麼走呢？

小姐姐認為將持續盤整，替第四季行情做準備；不過第三季我認為除了是修煉財商的機會，尤其極端行情，也是檢視自己風險成熟度跟審視標的的時間。

觀察台股主動式ETF近乎大怒神的這三個月，大家應該都有看到野村的主動式ETF御三家：

主動野村臺灣高息（00999A）

主動野村台灣50（00985A）

主動野村臺灣優選（00980A）

包辦前三名...

不只積效逆勢維持正報酬，更展現出絕佳的抗震能力！

冠軍其實也是我很熟悉的00999A ！

報酬率也達 5.91%，居同類型主動式 ETF 之首，展現了強勁的回升力道。

當初小姐姐有分享過，00999A有獨特的3D鎖利，可以相對抗震，關鍵還是要靠的「野村台股團隊」深厚的選股功力。

仔細觀察持股，經理人團隊早在之前，就前瞻布局了關鍵滑軌龍頭「川湖」，搭配台積電、健策等強勢好股，才能在市場洗牌時順利抵禦風浪、握有反彈動能。

另外我強調的00999A 採用獨特的3D鎖息策略，5至9月剛好進入「靈活輪轉領息期」，不只幫投資人把關息收保護，又能隨時保有成長股的向上彈性。

小姐姐特別提醒：

00999A迎來最新的收益分配

本次季配預估配發0.29元，以8/31 收盤價11.42元計算，年化配息率10.16%，參與本次配息最後買進日：9月15日 預計10月15日發放股利

投資這條路，市場波動是常態；選對懂抓趨勢、又能在關鍵時刻守住資產的專業團隊，才能讓我們更抱得住、更安心享受長期報酬甜果。

希望歷經七月跟八月，大家都有幫自己的財商護城河蓋好蓋滿唷！

◎本文獲 詹璇依 基金小姐姐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00999A主動野村臺灣高息 00985A野村臺灣增強50 00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF 2330台積電

詹璇依 基金小姐姐

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