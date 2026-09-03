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009826、VALU怎麼選？全球型ETF優勢差很大 Ffaarr：換來換去恐是FOMO

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
009826與VALU全球型ETF的選擇難題，兩者優缺點分處光譜兩端，若捨棄009826的質押與台幣便利轉投VALU，多屬未釐清自身需求的盲目換股。圖／本報資料照片
009826與VALU全球型ETF的選擇難題，兩者優缺點分處光譜兩端，若捨棄009826的質押與台幣便利轉投VALU，多屬未釐清自身需求的盲目換股。圖／本報資料照片

8月台灣歐洲先後發行了貝萊德世界股票（009826）和VALU兩檔全球型ETF，兩檔都有很多突出的優點，因此我在這花了很多篇幅追蹤介紹。但很多新標的的出現，也許會讓人有選擇困難。

不過，如果要光說這兩檔標的，就像我之前在留言處講過的，它們兩個的優點幾乎剛好是選擇光譜的兩端，所以如果有選擇困難，並不該是這兩支之間作抉擇。

假如有個人009826上市時決定買它，然後valu上市又想改成買它，那這個決策過程幾乎一定是有問題，或是沒搞清楚各選項的優缺點，或者搞不清楚自己真的要的是什麼，這篇就來講一下。

首先，009826最突出的優點有幾項：

1、因為是台灣上市買賣最方便還不用自行換匯： VALU英股交易是光譜的另一端，要換匯，可投資管道少、無法定期定額、報價都很難查。

2、可以質押或認列借錢： 複委託大部分情況都不行，VALU在富邦是不行的，就算是用借錢很方便的ib，VALU剛上市也無法拿來借錢（也許過一段時間會可以）。

3、可以有借券收入： 複委託沒有，ib可以借券賺收入，但英國上市的美元計價ETF，我7年來從來沒有借出去過。

4、高資產投資人免去海外收入所得稅： 這點VALU沒辦法，賣出數量資本利得多的時候就要報稅交稅。

5、死去繼承手續最簡單：這點VALU未必簡單，用複委託會相對簡單（但也不是只有VALU是這樣），用海外券商還是很複雜。

而反過來valu最突出的優點：

a、總持續成本最低： 這點剛好是009826最差的一點。

b、涵蓋市場廣： 這點也是009826最差的一點。

所以，假如一開始會想選009826，應該是1-5至少其中一項對你來說最為重要，因此可以接受a和b兩項缺點。

這種情況下，VALU的出現，並不應該改變你的決定，因為它並沒辦法滿足你一開始覺得重要的點。

當然009826和VALU有兩個共同的優點，就是可避開美國遺產稅，以及累積不配息。

但同樣滿足這兩點的也不只這兩個標的，假如你希望滿足這兩點，又覺得VALU比009826要好（可能是成本或涵蓋市場），那一開始就不應該選009826，而是可能選vwra、acwd或imid。

所以說，如果一開始選009826，現在看到valu出來又想改，這問題不在標的太多或剛好這個時候一直出，而是你應該要厘清自己真的想要什麼，不然換來換去可能又會一直後悔。

補充說明，這篇的意思不是說不能同時買009826和VALU.

例如：一個投資人可以因為成本和涵蓋率以valu為主，又想支持一下買一些009826。或者一部分資金想享低成本，一部分資金想要用來質押或認列資產。 也可能希望有一部分全球股市以台幣計價，方便和台股部位作再平衡。

這樣用這兩支搭配都很合理。

這篇講的是，其實無論本來用的vt、vwra、imid、acwd、fwra甚至allw，在009826和valu出之後改成它們，都很可能是合理的，因為這兩支新出的，真的有很多獨特的優點在。

但如果009826出了之後選它，然後valu又想要換過去，那我想了很久真的找不出任何合理的決策理由，很大機率是fomo看到一個想買一個，而沒有真的想清楚自己的需求。

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 歐洲 台灣 FOMO ETF

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