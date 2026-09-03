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想通吃台積與發哥買哪檔？詹璇依點名00935占4成 00891與00904入列

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
面對AI長線不可逆趨勢，財經主持人詹璇依解析台積電與聯發科雙核心配置優勢，並列出00935、00891等各檔ETF的持股分布供投資人參考。記者陳正興／攝影
面對AI長線不可逆趨勢，財經主持人詹璇依解析台積電與聯發科雙核心配置優勢，並列出00935、00891等各檔ETF的持股分布供投資人參考。記者陳正興／攝影

IC設計龍頭聯發科近日成為台股盤面焦點，過去市場一度認為其難以跨入AI領域、形同陷入困獸之鬥，如今不僅傳出代工Google的TPU晶片，更獲AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）深化合作，激勵聯發科在9月1日台股開盤日直接亮燈攻上漲停板。財經主持人詹璇依對此表示，這波合作與大漲背後代表了兩個層面的重大戰略意義。

詹璇依分析，台積電長年穩坐台灣半導體製造之王，是全球硬體與先進製程硬實力的絕對代表；而聯發科此番突圍，則象徵台灣半導體軟實力架構下的領頭羊。

當投資人能同時掌握「台積電加聯發科」兩大龍頭時，等同於完整拿下台灣半導體最關鍵的上游核心版圖。

針對想同時掌握雙雄的投資工具，詹璇依盤點了盤面上的科技ETF：

其中野村臺灣新科技50（00935）兩者合計比重約達四成，居整體ETF之冠；

中信關鍵半導體（00891）與兆豐藍籌30（00690）等比重約在三成四左右，其後依序為新光臺灣半導體30（00904）與群益半導體收益（00927）。

至於權值型指標元大台灣50（0050），雖然台積電占比過半，但聯發科權重僅約5%；若想單獨尋求高比例配置聯發科，市場則有富邦旗艦50（009802）單檔聯發科權重高達25%。

不過，詹璇依特別提醒，並非單一個股權重越高、ETF的整體投資績效就一定越好。

ETF的核心本質在於分散風險、買進一籃子優質企業，投資人在挑選時仍需全面檢視ETF的選股邏輯、整體持股比例配置與風險分散機制；隨AI發展已成為不可逆的長線趨勢，透過結構健全的科技ETF布局，能協助投資人更穩健地參與這波半導體與AI的長期紅利。

◎本文獲 詹璇依 基金小姐姐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00935野村臺灣新科技50 00891中信關鍵半導體 00690兆豐藍籌30 0050元大台灣50 00904新光臺灣半導體30 00927群益台灣半導體收益ETF 009802富邦旗艦50 2330台積電 2454聯發科

詹璇依 基金小姐姐

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