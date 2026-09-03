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00935適合長期持有？績效跑贏0050引熱議 一票人喊：低調別再推

聯合新聞網／ 綜合報導
00935成為PTT科技ETF討論焦點，原PO看好其近年表現、考慮分批加碼，鄉民則提醒科技產業長期成長，不代表科技ETF一定能持續跑贏大盤。記者侯永全／攝影
00935成為PTT科技ETF討論焦點，原PO看好其近年表現、考慮分批加碼，鄉民則提醒科技產業長期成長，不代表科技ETF一定能持續跑贏大盤。記者侯永全／攝影

科技型ETF適不適合長期持有？一名網友在PTT股板發文表示，近期研究野村臺灣新科技50（00935）、國泰台灣科技龍頭（00881）、台新臺灣IC設計（00947）等科技相關ETF後，發現部分產品近年表現相當亮眼，其中尤其看上00935野村臺灣創新科技50 ETF，讓他好奇，相較市場熱門的主動式ETF，00935這類被動式科技ETF是否也適合長期布局。

原PO目前已持有00935，手上約還有一半資金可以運用，原先考慮趁盤整期間分3批投入00935，甚至搭配部分正二，預計至少持有到明年底。他也提到，過去買個股容易受到漲跌影響心態，因此轉向ETF，希望透過一籃子持股降低單押個股的壓力。不過他也擔心，科技股近年表現強勢，不代表未來仍能持續領先大盤。

00935也意外成為整串討論的焦點，不少持有者跳出來喊「00935低調持有」、「不要再推935了」，甚至有網友直接拿00935與熱門主動式ETF主動統一台股增長（00981A）比較，認為今年以來00935表現更突出。不過，這些績效比較多為鄉民自行選取期間計算，起訖時間不同就可能得到不同結果，不能直接代表00935未來一定能持續勝過0050或主動式ETF。

支持00935的網友認為，如果長期看好台灣科技產業，透過科技ETF分散個股風險並非不可行，也有人看好00935的選股方式；但反對派則提醒，科技產業集中度較高，本身波動可能明顯高於大盤型ETF，「科技持續發展」與「科技ETF持續跑贏大盤」其實是兩回事，市場對產業成長的高度期待也可能提前反映在股價。

至於原PO想把剩餘資金分批投入00935，PTT看法同樣分歧。有人認為大跌時分批布局即可，也有人選擇00935搭配富邦科技（0052）、0050等ETF分散配置；另一派則提醒，若追求00935過去強勢績效才進場，就必須先確認自己能否承受科技股大幅震盪。正如網友所說，能不能長期持有的關鍵除了看好科技產業，更現實的問題是：「你抱不抱得住？」

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00935野村臺灣新科技50 00881國泰台灣科技龍頭 00947台新臺灣IC設計 0052富邦科技 00981A主動統一台股增長 ETF 績效 0050元大台灣50

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