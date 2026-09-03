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ETF定期定額總買在高點？他想改逢低買 鄉民反問：你怎知哪天最低

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友嫌ETF定期定額常遇到扣款日價格偏高，想改成等回檔再買，PTT多數人則提醒，真正難題不是「等低點」，而是能否事先知道低點在哪。圖／聯合報系資料照片
有網友嫌ETF定期定額常遇到扣款日價格偏高，想改成等回檔再買，PTT多數人則提醒，真正難題不是「等低點」，而是能否事先知道低點在哪。圖／聯合報系資料照片

定期定額ETF，到底要不要改成「不定期定額」？一名網友在PTT股板發文表示，自己屬於小資族，原本計畫用定期定額方式買ETF，但最近發現每次扣款日價格似乎都偏高，反而過幾天常有更低價，讓他開始思考，若改成自己等「小低谷」再出手，是否能提高資金使用效率。

原PO認為，目前市場漲漲跌跌、似乎維持在一定區間內，既然價格有高有低，若能避開相對高點、等回檔再買，同樣一筆資金理論上可以買到更多單位。不過這個想法最大的問題，也正是許多鄉民第一時間反問的：「你要怎麼知道哪天是低、哪天是高？」甚至有人笑稱，如果真的能穩定抓到低點，那其實也不需要定期定額了。

不少網友認為，定期定額真正的功能，本來就不是追求每一次都買在便宜價，而是用固定時間、固定金額進場，減少擇時與情緒干擾。有鄉民直言「定期定額的目的就是克服人性」，因為如果每次都想等更低，很可能遇到股價一路上漲，最後不是追高，就是一直沒有進場，反而失去原本長期累積部位的初衷。

也有人提出折衷做法，認為「定期定額＋大跌加碼」其實不衝突。固定資金照原本規則持續投入，另外保留一部分現金，在市場明顯回檔時手動加碼；也可以把單月扣款拆成多次，例如每月分3次甚至更多次進場，降低剛好單押某一天高點的心理壓力。

整串討論下來，PTT多數人並不反對逢低加碼，而是質疑能否長期、穩定地判斷「現在就是低點」。有人總結得相當直接：「定期小定額，不定期一次大額」，也有人提醒，投資時間若拉到10年、20年，眼前幾天的價差未必是最重要的事；真正困難的，反而是行情下跌時敢不敢買、上漲時會不會一直等，以及能不能把策略長期執行下去。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

定期定額 ETF 小資族

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