高含「金」量ETF績效放閃 00919、00918等近一個月打敗大盤

受到美伊戰火升溫影響，台股昨（2）日下跌784點或跌幅1.6%，收在46,164點，不過，金融指數無畏大盤震盪，在多檔金控股價抗跌下，上漲0.45%，收在3,406點，連續四個交易日創下歷史新高，連帶也讓含金量高的台股ETF績效長紅。

統計86檔台股原型ETF持股表現，截至8月28日，有57檔持有金融類股，其中，包括元大MSCI金融、國泰股利精選30、凱基優選30、群益台灣精選高息、統一台灣高息動能持有金融股占比五成以上。

以近一月績效表現來看，群益台灣精選高息漲9.4%、大華優利高填息30漲8.4%、復華富時高息低波漲8.2%、富邦特選高股息30漲7.9%，都勝過大盤加權報酬指數的7.2%。

在金融族群推動下，昨日包含元大MSCI金融、復華富時高息低波、大華優利高填息30、統一台灣高息動能、群益台灣精選高息和凱基優選30等高含金量ETF收盤價也創下新高。

法人指出，金融類股向來被視為「防禦型」配置，在市場波動加劇之際，可望發揮穩定投資組合的效果。不過，高含金ETF的優勢不僅有望在市場震盪時可作為下檔保護的避震器。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，大盤接下來投資難度更高，高低震盪將更頻繁，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，因為發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。

而金融業的獲利與配息持續成長，以壽險為主體的金控股更凸顯它們的投資價值，金融股財報亮麗，加上金融股預期受惠投資收益回升，符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求，建議投資人可續抱金融持股比例高的台股高股息ETF。

凱基優選30研究團隊表示，展望後市，金融股評價修復趨勢有望延續，證券型金控受惠於台股成交量能維持高檔，以及財富管理業務穩健成長，獲利動能相對突出；壽險型金控隨金融資產評價回升，淨值與獲利改善趨勢逐步明朗；銀行型金控則憑藉核心放款業務、手續費收入及配息能力，展現良好的防禦特性。

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