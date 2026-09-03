八檔台股ETF逆勢創新高價 六檔是台股高息型ETF

台股昨（2）日開低走低，終場下跌784點，收在46164.72點，跌幅1.67%；不過，94檔台股ETF有16檔逆勢收紅，其中包括群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）、元大高股息（0056）等八檔收盤創新高價，其中六檔是台股高息型ETF。

群益投信台股ETF研究團隊表示，高息型ETF成分股波動度相對可控，投資人可續抱台股高股息ETF。每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有千秋，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。而相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股高息ETF，適合穩健型、長期投資的投資人。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，面對大盤震盪，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，因發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。

隨著AI商機不斷擴大，預估台股今年盈餘增速與下半年企業營運上修循環未變，將成為台股成長背後最重要的支撐。

淨值逆勢衝上歷史新高的大華優利高填息30，因其追蹤特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數的選股邏輯，即透過逢高落袋為安、精準避開重挫個股，並完美卡位高成長科技權值與穩健金融族群。

大華優利高填息30經理人郭修誠指出，該ETF成分股深度涵蓋功率半導體、AI伺服器鏈與高殖利率族群，同時以金融股與高填息紀錄優質企業作為抗震底座。面對短線美股拉回導致的台股指數回檔，透過首創的歷史高填息率篩選機制，鎖定高殖利率並能夠填息個股。

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