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科技ETF怎麼挑？網友點名台韓中3檔「低調績效王」大推00935

聯合新聞網／ 綜合報導
Dcard網友分享科技ETF布局，點名00935、00735、00877；原PO擬搭配0050，網友提醒留意市場、產業集中與波動風險。台股示意圖。聯合報系資料照
Dcard網友分享科技ETF布局，點名00935、00735、00877；原PO擬搭配0050，網友提醒留意市場、產業集中與波動風險。台股示意圖。聯合報系資料照

近年AI、半導體等科技股表現強勢，也讓不少原本以市值型ETF為核心的投資人，開始考慮提高科技類股配置。一名網友近日在Dcard理財板分享，自己因為工作忙碌，長期都是定期定額投入0050，近期看到科技股漲勢強勁後，才開始研究科技型ETF，最後鎖定00935、00735及00877等3檔標的，好奇現在才開始布局「會不會太晚了」。

原PO表示，稍微研究後發現，這3檔ETF分別布局台灣、韓國及中國科技產業，雖然市場不同，卻都曾在不同時期繳出亮眼績效，共同特色則是科技股占比較高，因此相較市值型ETF波動更明顯，但行情來臨時也具有較強的爆發力。原PO強調，未來仍會持續將0050作為投資基本盤，只打算拿出一小部分資金配置科技型ETF，希望進一步拉高投資組合的成長潛力。

貼文曝光後，不少網友認同科技型ETF可以作為投資組合的一部分，有人甚至認為「科技型當基本盤、市值型為輔」也未嘗不可。00935獲得多名網友點名，另有投資人推薦0052、00909、00910、00939、00830、00905及00690等不同ETF，顯示除了市場上討論度較高的市值型、高股息ETF之外，投資人對產業型與海外ETF的關注度也逐漸提高。

不過，對於原PO認為3檔ETF較為「小眾」，也有網友直言其中部分產品其實已有一定討論度；另外，00877布局中國科技股，也引發不同看法，有人對中國市場持較保守態度，認為若希望分散台股風險，也可以考慮日本或其他海外市場。另有網友直接推薦00662，認為透過海外科技股配置，同樣能達到降低資產過度集中台股的效果。

整體而言，多數留言並未否定科技型ETF的成長潛力，但選擇標的時除了觀察過去績效，也需考量投資市場、產業集中程度與自身能承受的波動。對已經以0050等市值型ETF作為核心配置的投資人而言，原PO提出的「核心市值型＋小部分科技型」思路，也成為討論焦點；至於科技股經歷一波強勢上漲後是否還適合進場，仍取決於投資期限與風險承受能力，而非單純以短期漲跌判斷。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 科技股 00935野村臺灣新科技50 00735國泰臺韓科技 00877復華中國5G 0052富邦科技 00905FT臺灣Smart 00690兆豐藍籌30 00939統一台灣高息動能

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