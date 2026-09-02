142萬人瘋存債 街口ETF 00992B在9月14日開募

瞄準國人多元資產配置需求，街口投信將推出街口特選優息非投資等級債券ETF（00992B），鎖定存續期限一至五年的短天期債券，同時導入雙重分散與信用預警機制，力求兼顧收益機會與投資組合風險控管。預計9月14日展開募集，發行價格為新台幣10元，並採月配息機制，滿足投資人現金流規劃需求。

近年國人「存債」熱度持續升溫，根據投信投顧公會資料，截至2026年7月底，國內債券ETF規模達2.85兆元，較2022年底的1.21兆元成長約135%；受益人數更由15.1萬人攀升至142.5萬人，增幅達843%，不到四年間成長逾八倍，反映債券ETF已成為投資人打造現金流及分散資產配置的重要工具。

各類債券中，非投資等級債具有存續期短的特性，受利率波動影響較輕，有助於穿越景氣與利率循環，街口投信分析，根據彭博統計過去25年多次升、降息循環，無論處於「升息循環至降息前」或「降息循環至升息前」階段，非投資等級債報酬表現多優於投資級公司債、政府債券及新興市場債券。

除利率敏感度較低，較高票息也有助於持續挹注收益，隨投資期間拉長，非投資等級債累積報酬效果更為明顯。根據彭博統計近26年ICE美銀主要債券指數表現，美國非投資等級債累積報酬達426.89%，高於美國新興市場債券的278.57%、美國投資級公司債券的258.89%，以及全球政府債券的110.85%，長期報酬表現相對突出。

看好非投資等級債券收益潛力，街口投信推出街口特選優息非投資等級債券ETF，追蹤ICE TPEx 1-5年期已開發市場高票息美元非投資等級債券指數，鎖定存續期限一至五年的非投資等級債券，以「短天期、高票息」為主要選債特色，透過縮短存續期間降低利率波動影響，同時掌握非投資等級債券的高收益機會。

主要債券指數累積報酬。(資料來源：Bloomberg)

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。