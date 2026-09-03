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國泰投信遭金管會開罰600萬！3項業務受限 PTT反串：罰得真重

聯合新聞網／ 綜合報導
國泰投信利害關係人交易爭議裁罰出爐，金管會合計開罰600萬元並核處警告，另限制部分業務最長1年；國泰投信先前相關補償金額則接近9.5億元。圖／聯合報資料照片
國泰投信利害關係人交易爭議裁罰出爐，金管會合計開罰600萬元並核處警告，另限制部分業務最長1年；國泰投信先前相關補償金額則接近9.5億元。圖／聯合報資料照片

國泰投信利害關係人交易爭議裁罰結果出爐。金管會1日宣布，國泰投信在利害關係人申報、資料維護及內稽內控等作業存在多項缺失，旗下基金及全權委託帳戶並違規投資利害關係公司股票，兩項各裁罰300萬元，合計600萬元，同時核處警告及多項業務限制。

金管會指出，國泰投信前董事郭明鑑任職期間，未依公司規定申報利害關係人資料。郭明鑑兼任世芯-KY獨立董事後，世芯-KY成為國泰投信利害關係公司，但旗下基金及全委帳戶仍有交易世芯-KY股票，並發生重大投資損失。國泰投信先前因此重新核算8檔基金淨值，加計基金受益人及全委帳戶補償，整體補償金額接近9.5億元。

除了600萬元罰鍰，國泰投信後續業務也遭到限制，包括最近1年不得申請或申報募集投資國外有價證券的投信基金，但違規情事若已具體改善並獲認可則不受限制；半年內不得申請擔任境外基金總代理人或兼營期貨信託事業，3個月內也不得申請投資外國事業、設立分支機構等。國泰投信則表示虛心接受裁處與指導，將檢討並持續精進內控機制。

消息曝光後，PTT不少網友第一時間都嫌600萬元罰得太少，反串「罰的真重，公司要倒了」、「天啊，罰太重了吧」，也有人直接形容是「毛毛雨」、「抓癢？」。不過也有鄉民提醒，單看600萬元容易忽略其他處分，直言「業務限縮才是重點」，認為真正影響可能來自後續業務發展受到限制。

另外也有網友點出，國泰投信先前整體補償金額接近9.5億元，「這個比較痛」。因此整串討論逐漸從「600萬是不是太少」，轉向補償金額、業務限縮及內控責任誰該承擔；還有鄉民認為，若現行法定罰鍰上限不足以產生嚇阻效果，問題可能進一步回到法規本身是否需要調整。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

國泰投信 金管會 郭明鑑

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