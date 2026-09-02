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台股創高想獲利了結又怕空手？009826資金跨國防空洞 一檔分散全球

聯合新聞網／ 綜合報導
居安思危，台股創高之際資金尋求跨國分散，009826一鍵布局全球企業，成為高檔抗震配置新選項。圖／聯合報系資料照片
居安思危，台股創高之際資金尋求跨國分散，009826一鍵布局全球企業，成為高檔抗震配置新選項。圖／聯合報系資料照片

台股受AI熱潮推升站上4萬6千點歷史大關，但隨地緣政治升溫、美債殖利率波動與權值股震盪加劇，市場居安思危情緒升溫。

不少投資人陷入「想獲利了結，又怕賣出後資金空手錯失行情」的兩難；面對指數高檔，資金不一定要全面退回現金，將部分資金轉進涵蓋全球成熟市場的貝萊德世界股票（009826），成為兼顧「留在市場賺報酬」與「跨國分散降風險」的折衷解方。

檢視台股加權指數與主要市值型ETF（如0050），持股高度集中在台積電等少數半導體權值股。多頭時雖具爆發力，但也直接承擔「單一產業集中」與「地緣政治」兩大系統性風險；一旦半導體景氣修正或政經局勢生變，回檔幅度往往超出預期。

009826具備天然的防禦避險功能，該檔ETF直接以新台幣計價掛牌，成分股跨足美、歐、日等全球數十個已開發市場，產業橫跨科技、醫療、金融與非必需消費等成熟領域。

台股衝高震盪時，將部分獲利資金轉進009826，既免去海外開戶與電匯手續，又能實質將資產分散至全球跨國龍頭。

避險不等於全抱現金，大量抱持現金容易隨通膨減損購買力；透過轉向全球配置的009826，不僅降低對單一科技股與台海地緣變數的敏感度，亦能確保部位持續跟隨全球成熟市場成長，為高檔震盪盤勢建立攻守兼備的選擇。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF 0050元大台灣50 權值股 台股 台積電

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