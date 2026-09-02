台股下跌784點！00406A除息日逆勢爆逾20萬張大量 低接買盤湧入

中東衝突再度升溫，台股受到前一晚美股大跌拖累，今（2）日開低走低，終場收在46,164.72點，下跌784點，跌幅1.67%，成交金額超過9,000億元。ETF方面，單日成交量超過20萬張的包括群益臺灣加權正2（00685L）及主動中信台灣收益（00406A）。

法人表示，隨著地緣政治風險升溫、美債殖利率攀高，以及美股回檔等因素影響，電子權值股遭獲利了結賣壓衝擊，台積電更失守2,400元整數關卡，AI伺服器、高階PCB及記憶體等族群全面走弱。不過市場資金並未完全撤出，部分轉向受惠國際油價上漲的塑化、化工及能源概念股，使其成為今日盤面少數亮點。

主動中信台灣收益（00406A）今（2）日除息，在大盤重挫之際仍吸引買盤低接，成交量維持高檔。投資專家表示，短線盤勢仍將處於震盪加劇階段，而投資組合若建立掩護性買權（Covered Call）部位，將有機會收取更高的權利金收入。尤其近期市場呈現高檔震盪、區間整理，甚至漲一天跌一天的格局，正是權利金策略相對有利的操作環境。

對於00406A這類透過權利金創造現金流的產品而言，近期盤勢反而具有正面助益。由於市場波動放大，有利於提升權利金收入來源。同時，市場普遍認為AI資本支出成長趨勢未變，即使短線出現如今日的大幅震盪，長期最受惠的仍是00406A所持有的核心科技股；而波動率上升同步提高權利金收益，也有助於強化整體收益表現。

主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，後續仍可持續觀察SEMICON Taiwan展會效應、AI供應鏈接單狀況等。儘管大盤短期內可能維持震盪整理格局，但半導體、AI伺服器、先進封裝、電力與散熱，以及高速傳輸等長線主流趨勢並未改變。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。