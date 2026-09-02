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00918配息再創高！1.75元年化破20％ 鄉民：手越換越大
擁有約27萬受益人的大華優利高填息30（00918）最新配息出爐，每受益權單位預計配發1.75元，再度改寫歷史新高。以8月31日收盤價34.61元計算，單次配息率約5.06%，換算年化配息率突破20%，也讓00918再度成為高股息ETF討論焦點。
根據公告，00918預計9月18日除息，想參與本次配息的投資人最晚須在9月17日買進，股息預計10月13日發放。基金經理人郭修誠表示，目前持股布局聚焦AI伺服器與金融兩大方向，包括華碩、廣達、緯穎，以及中信金、台新新光金、玉山金等標的。
00918此次配息創高後，PTT討論相當熱烈，不少持有人直呼「賺爛，舒爽」、「開心開心開心」，還有人拿過去常被拿來批評高股息ETF的「左手換右手」說法開玩笑，笑稱如今是「手越換越大」，也有網友認為00918今年配息與股價表現都相當吸睛。
另一個討論焦點則是00918與00919之間的比較，有鄉民直言「這檔是準備跟00919一較高下嗎？」也有人認為00918目前只是人氣沒有00919高。另有網友將00918拿來與主動式ETF、00713等產品比較，不過這些都是投資人依自身持有經驗提出的看法。
面對1.75元新高配息，也有網友開始擔心目前股價是否已經偏高，或質疑單次配息換算年化配息率的方式。由於20%以上的數字是將本次配息年化推算而來，並不代表未來每季都會維持1.75元，更不等同投資人可以固定取得20%以上的年報酬。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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