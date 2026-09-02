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009826台幣計價就沒匯率風險？破除兩大迷思：跟買VT承擔的完全一樣

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
009826與VT底層皆為全球跨國企業資產，計價幣別僅影響匯率波動在淨值或換匯端的呈現形式，最終折算回新台幣的實質匯率風險完全相同。圖／聯合報系資料照片
009826與VT底層皆為全球跨國企業資產，計價幣別僅影響匯率波動在淨值或換匯端的呈現形式，最終折算回新台幣的實質匯率風險完全相同。圖／聯合報系資料照片

雖然以前就講過 計價幣別和匯率風險是不同的兩件事這點。但最近剛好看到竟然完全相反但都有問題的兩種說法，就再來說一下。

第一種說法，是貝萊德世界股票（009826）是台幣資產，所以不用擔心匯率風險：

第二種說法，是知道009826 的淨值股價會被匯率影響，所以要注意009826 特別會有匯率風險，跟直接買VT等 美元計價ETF不一樣。

這兩種說法，都誤以為只有台幣計價或美元計價才有匯率風險。

但實際上，計價幣別並不會影響匯率風險。

VT和 009826一樣持有全世界幾十種不同幣別的資產（009826 因為少掉幾個小市場，所以種類略少一點） 所以對台灣人來說，同時負擔全球的匯率風險。

只是它們表現的方式不同，009826的匯率風險，直接反映在ETF淨值裡，而VT的匯率風險一部分反映在淨值（美金以外部分）一部分反映在美元對台幣的匯率波動。

實質上來說，最終計算換回台幣都是一樣的。並沒有哪個匯率風險較多或少。

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 VT ETF 匯率 淨值 台幣 風險

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