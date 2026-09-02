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海外股票 ETF 添三檔新兵 成分股一次看

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

海外股票ETF添三檔新兵，主動復華全球50（00409A）、中信台日韓PCB、玉山未來全球算力將於2日掛牌上市，規模合計227.95億元。

主動復華全球50自8月20日成立，將於今日上市，1日淨值為9.69元，規模為176.4億元，核心基金經理人為胡家菱，王萬里及黃俊瑞為協管經理人，風險報酬等級為RR4，經理費最高1.4%，保管費最高0.14%，採年配息，保管銀行為國泰世華商業銀行。

截至昨日，主動復華全球50目前持股共計有49檔，兩檔貴金屬相關ETF，前十大依序為帕蘭提爾科技3.94%、魯門特姆控股3.5%、台光電子3.16%、羅賓漢3.14%、美光科技3.04%、輝達3.04%、微軟2.87%、奇鋐科技2.64%、揖斐電2.55%、愛思開海力士2.22%。

中信台日韓PCB自8月24日成立，今日上市，昨日淨值9.93元，規模為32.19億元，追蹤NYSE TIP 台日韓PCB指數，指數每半年定審一次，風險報酬等級為RR5，經理費0.75%，保管費依序最新規模為0.1%，採半年配息，保管銀行為永豐商業銀行，不配息。

截至昨日，中信台日韓PCB目前持股共計有30檔，前十大依序為欣興電子9.93%、Ibiden 9.73%、台光電子材料9.46%、日東電工6.65%、JX金屬6.27%、臻鼎科技控股5.9%、金像電子5.9%%、台燿科技5.09%、三井金屬礦業4.4%、南亞電路板4.19%。

玉山未來全球算力自8月24日成立，今日上市，昨日淨值為9.9元，規模為19.36億元。追蹤追NYSE TIP 未來全球算力及太空基礎建設指數每半年定審一次，經理費0.8%，保管費依序最新規模為0.21%，後續若規模超過新臺幣100億元部分，按每年0.18%之比率計收，採季配息，保管銀行為兆豐國際商業銀行。

截至昨日，玉山未來全球算力目前持股共計有48檔，前十大依序為太空探索科技11.17%、輝達5.34%、微軟3.85%、亞馬遜2.64%、火箭實驗室2.09%、Alphabet 2.06%、台積電1.86%、博通1.8%、美光科技1.12%、奇異維諾瓦1.1%。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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